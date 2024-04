02/04/2024

Exercice 2023 :

Un chiffre d’affaires historique à 761 M€ (+7,5%) porté par toutes les activités

Bonne résistance de la rentabilité : marge d’EBITDA courant à 5,5%

Objectifs 2024 :

Une activité légèrement supérieure à 2023 hors Signalisation (702 M€ en 2023)

Appréciation de la marge d’EBITDA dans une fourchette de 5,5% à 6,5%

en millions d’euros 2023



2022 Variation Chiffre d’affaires 761,2 707,8 +7,5% EBITDA courant 41,6 44,3 -6,1% en % du chiffre d’affaires 5,5% 6,3% -80 pb Résultat opérationnel courant 17,8 21,7 -17,8% en % du chiffre d’affaires 2,3% 3,1% -80 pb Résultat Opérationnel 3,8 21,0 -82,1% Résultat financier (8,5) (7,2) Impôts sur les résultats 1,9 (2,0) Résultat net consolidé (2,8) 11,7 Résultat net, part du Groupe 4,3 11,9 -64,1%

Un nouvel exercice de croissance soutenue

Une bonne résistance de la marge d’Ebitda malgré des éléments exceptionnels

En 2023, le chiffre d’affaires de LACROIX s’est établi à 761,2 millions d’euros (M€), en ligne avec le cap fixé par le Groupe (> à 750 M€). L’activité est ressortie en hausse de 7,5% (+7,2% à taux de change constant). Obtenue intégralement par croissance interne, cette solide performance a été réalisée malgré une base de comparaison exigeante (+8,6% de croissance en 2022 à périmètre comparable). Elle résulte d’une dynamique contrastée, très soutenue au premier semestre 2023 (+14,6%) et plus faible au second semestre (+1,1%), en lien avec le ralentissement de l’activité Electronics.

Sur l’ensemble de l’exercice, l’EBITDA courant1 de LACROIX ressort à 41,6 M€, matérialisant un taux de marge de 5,5% contre 6,3% en 2022. Ce repli est intégralement dû aux difficultés de la filiale LACROIX Electronics North America, et pour laquelle ont été comptabilisés également des écarts d’inventaires exceptionnels d’un montant total de 3,1 M€.

Hors prise en compte de LACROIX Electronics North America, la marge d’EBITDA courant aurait atteint 6,5%.

L’activité Electronics confronté à un environnement plus difficile au second semestre

Un très bel exercice pour les activités City et Environment

Activité Electronics

En 2023, l’activité Electronics a enregistré une progression soutenue de 7,6%, à 562,1 M€, alimentée par de nombreux nouveaux projets notamment dans l’Industrie. En EMEA, à l’exception du segment HBAS (Home & Building Automation Systems), la croissance est ressortie à deux chiffres sur tous les marchés y compris sur le segment Automotive, qui a toutefois ralenti à partir de l’été dernier. En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a progressé en 2023 malgré le ralentissement de la demande automobile, accentué par un mouvement social de six semaines chez trois grands constructeurs.

Sur l’ensemble de l’exercice, l’EBITDA courant de l’activité Electronics s’établit à 19,6 M€, soit un taux de marge de 3,4% (contre 5,0% en 2022). La rentabilité a été impactée par une augmentation des salaires de l’ordre de 15 à 20% dans les pays à faibles coûts où LACROIX est implanté (Mexique, Pologne et Tunisie) ; un phénomène accentué par l’appréciation significative des devises sur ces trois pays.

En EMEA, la marge d’EBITDA courant a progressé grâce à la poursuite de l’amélioration du mix produits. La rentabilité s’est en revanche fortement dégradée chez LACROIX Electronics North America, en lien avec les importantes difficultés déjà évoquées : ralentissement de la demande, hausse des coûts salariaux, mais aussi désorganisation industrielle temporaire ayant impacté notamment la gestion des inventaires.

Activité City

L’activité City a progressé de 6,7% à 116,4 M€ en 2023, une solide performance portée par tous les segments. L’Éclairage Public est resté le moteur de la croissance (+15,1% sur l’année) grâce à une dynamique soutenue en France et à la poursuite de l’exécution du contrat belge de modernisation routière.

Sur l’exercice, le taux de marge d’EBITDA courant de l’activité City progresse fortement, à 3,7% (contre 0,8% en 2022), en lien avec l’application progressive des formules de révision de prix des contrats pluri-annuels et une bonne maitrise des coûts.

Activité Environment

Avec un chiffre d’affaires de 82,6 M€ en 2023, l’activité Environment a affiché un nouvel exercice de forte croissance (+8,1%) marqué par une accélération au fil de l’année notamment sur le quatrième trimestre (+19,9%). La livraison de projets significatifs dans l’Eau à l’international (en particulier en Arabie Saoudite) a soutenu le chiffre d’affaires, de même que la poursuite d’une très bonne dynamique sur les Smart Grids, en hausse de 12,1% en l’ensemble de l’exercice.

La rentabilité de l’activité Environment est restée sur les bases de l’exercice passé : le taux de marge EBITDA courant s’affiche à 21,6%, contre 21,5% précédemment.

Un résultat net part du groupe à 4,3 M€

Le résultat opérationnel courant de LACROIX ressort à 17,8 M€ en 2023, soit une marge de 2,3%. Après prise en compte des éléments non récurrents notamment liés à la cession en cours de la BU Signalisation et à l’amortissement exceptionnel d’actifs incorporels, le résultat opérationnel ressort à 3,8 M€ sur l’exercice.

Après comptabilisation des charges financières (-8,5 M€) et d’un solde fiscal positif (+1,9 M€) provenant de l’activation d’impôts différés, le résultat net part du Groupe s’établit à 4,3 M€, contre 11,9 M€ en 2022.

Une structure financière renforcée

Au 31 décembre, les capitaux propres du Groupe sont quasiment stables à 190,1, M€ contre 193,9 M€ un an plus tôt. Dans le même temps, l’endettement net a été ramené de 138,8 M€ à 112,9 M€, entraînant une forte baisse du gearing, à 59% fin 2023 (contre 72% fin 2022). Ce niveau demeure bien en-deçà du plafond de 80% fixé à horizon 2025.

La baisse de l’endettement net est notamment liée à une très bonne maîtrise du BFR. Malgré la hausse de l’activité, le BFR est en baisse de 8,9 M€ sur 2023, reflet de la normalisation du niveau de stocks après les importants surstockages de 2022, liés aux tensions sur l’approvisionnement en composants électroniques.

Dividende : 0,70 € par action

Conformément à la politique de rémunération des actionnaires habituellement pratiquée par le Groupe, un taux de distribution d’environ 30% du résultat net retraité est proposé au titre de l’exercice 2023. Un dividende de 0,70€ par action sera ainsi soumis au vote lors de l’assemblée générale du 17 mai 2024.

Nouvelles avancées dans le déploiement des 5 piliers stratégiques Leadership2025

Le Groupe a poursuivi au cours de l’exercice 2023 sa stratégie de montée en valeur s’appuyant sur les cinq piliers stratégiques définis dans le cadre du plan Leadership2025 ; cette stratégie doit lui permettre de s’imposer comme un leader global en solutions IoT industrielles et équipements électroniques pour des applications critiques.

LACROIX a ainsi renforcé son leadership technologique en poursuivant le déploiement de plateformes IoT génératrices de synergies sur trois domaines d’expertise (Edge/Cloud, Low power, Cybersécurité) et l’enrichissement de son réseau de partenaires technologiques. Au plan géographique, le renforcement de l’ancrage local sur les 3 marchés clés (France, Allemagne, Amérique du Nord) s’est accompagné d’une accélération sur des zones à fort potentiel, dont le Moyen Orient. En matière d’industrie 4.0, les progrès réalisés via une automatisation et digitalisation accrues des flux opérationnels se sont poursuivis, s’incarnant dans la forte dynamique de l’usine de Beaupréau (Symbiose), dont le chiffre d’affaires a progressé de 30% en 2023, largement au-delà des objectifs.

LACROIX avance également dans la transition de son modèle vers la vente de services récurrents avec la croissance progressive des ventes de ses applications logicielles pour les activités City et Environment.

Parallèlement, LACROIX a précisé en 2023 sa stratégie d’impact positif volontariste, parfaitement alignée avec les dynamiques et attentes croissantes des clients sur les sujets ESG. Des objectifs ambitieux ont été fixés autour de quatre grands engagements :

Développer les activités à impact positif (80% du chiffre d’affaires en 2030 vs 61% en 2022)

Concevoir des solutions éco-efficientes (démarche d’écoconception pour 100% des nouveaux produits LACROIX en 2025)

Conduire les opérations de manière durable (-42% d’émissions de GES scopes 1&2 en 2030 Vs 2021)

S’engager pour les équipes et les territoires (100% des sites LACROIX labellisés Great Place to Work en 2030)

Autre avancée stratégique majeure, le Groupe a finalisé en mars 2024 la cession du segment Signalisation auprès de la société américaine AIAC, conformément au calendrier annoncé. Au titre de l’exercice 2023, ce segment a dégagé un chiffre d’affaires de 59 M€.

Objectifs financiers 2024 : hausse du chiffre d’affaires et de la rentabilité

À l’issue d’un exercice marqué par une solide croissance et une bonne résistance de sa rentabilité, LACROIX s’attend à une année 2024 contrastée selon ses marchés.

Le Groupe continue de bénéficier d’une très bonne visibilité sur les activités Environment et City, avec des carnets de commandes étoffés augurant de solides performances commerciales et opérationnelles. En 2024, une croissance dynamique est ainsi attendue sur plusieurs segments à profitabilité élevée au sein des activités Environment (Eau, HVAC, Smart Grids) et City (Eclairage Public), avec toutefois le segment City - Gestion de traffic qui devrait connaitre une dynamique plus difficile.

De son côté, l’activité Electronics en EMEA devrait continuer à profiter d’une dynamique positive sur les marchés Industrie et Avionics ; en revanche, la visibilité reste faible sur les segments HBAS et Automotive. Cela aura un impact sur la rentabilité qui pourrait ne pas progresser malgré la poursuite de l’amélioration du mix produits et de l’optimisation du portefeuille clients, conjuguée aux hausses de prix destinées à compenser l’inflation salariale.

Si l’intérêt stratégique de LACROIX Electronics North America se confirme à travers les opportunités structurantes de nouveaux projets transatlantiques auprès de clients stratégiques, son redressement opérationnel est une priorité en 2024. Le groupe a engagé un plan d’actions volontariste dès le dernier trimestre 2023 matérialisé par le renforcement du management local et une révision de la politique commerciale (hausses tarifaires). L’enjeu début 2024 est le lancement de l’intégration complète de l’entité nord américaine avec un accent mis sur la sécurisation des process et la poursuite des synergies. Parallèlement, la montée en puissance du nouveau site de Juarez, opérationnel début 2024, va se poursuivre et permettra de redimensionner les capacités de production avec à la clé une normalisation de la productivité.

Tenant compte des incertitudes économiques de 2024, LACROIX prévoit de réaliser un chiffre d’affaires hors signalisation supérieur à 710 M€ en 2024, en légère croissance par rapport à son niveau de 2023 hors Signalisation (soit 702 M€). La marge d’EBITDA courant est attendue au-delà de son niveau de 2023, dans une fourchette de 5,5% à 6,5%.

À horizon 2025, le Groupe confirme viser une cible de chiffre d’affaires à 800 M€, conditionnée à une évolution plus favorable de la demande sur les marchés automobile et HBAS et à la réalisation d’une opération de croissance externe. Une marge EBITDA d’environ 9 % reste l’objectif, mais, de manière réaliste, il semble difficilement atteignable dès 2025. LACROIX reste pour autant pleinement confiant dans sa capacité à franchir ce nouveau cap à moyen terme.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ces trois activités : Electronics, City et Environment.

Classée dans le TOP 50 des EMS mondiales, l’activité Electronics de LACROIX, socle industriel du Groupe, conçoit et fabrique des fonctions électroniques et des solutions IoT industriel (hardware, software et cloud) et IA, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé.

A travers ses activités City et Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des infrastructures critiques de la voirie intelligente (éclairage public, gestion de trafic et C-ITS, système de transport voyageurs) et le pilotage à distance des infrastructures d’eau et d’énergie (Smart Grids et HVAC).

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Le Groupe les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements électroniques et les solutions IoT d’un monde plus durable.

1 L’EBITDA courant est un indicateur alternatif de performance, défini comme le résultat opérationnel courant augmenté d’une part des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles, incorporelles, ainsi que celles liées aux droits d’utilisation, et d’autre part des charges de rémunération liées à des actions (IFRS 2) et/ou à l’atteinte d’objectifs post-intégration d’entités nouvellement acquises.

