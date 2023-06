LACROIX Group se positionne parmi les leaders européens de la conception et de la fabrication d'équipements électroniques au service d'un monde plus connecté et responsable. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements et sous-systèmes électroniques pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la domotique, de l'industrie et de la santé (64,1%) : capteurs, connectivité, alimentations et fonctions de pilotage ; - équipements connectés industriels cyber-sécurisés pour la gestion d'infrastructures critiques (35,9%) : équipements pour la gestion du trafic (contrôleurs de feux de carrefours, panneaux à messages variables, V2X), pour l'éclairage public (raccordements électriques, capteurs, télégestion), pour la gestion des réseaux d'eaux potables et des eaux usées (télégestion de châteaux d'eau, des stations d'épuration, monitoring des canalisations), pour la gestion des réseaux électriques intelligents (notamment pour le raccordement des énergies renouvelables) et pour la gestion des réseaux de chaleurs.

Secteur Equipements et composants électriques