LACROIX : Le planning financier 2021 de LACROIX Group

Communiqué de presse

Saint-Herblain, le 3 février 2021

LACROIX Group : agenda 2021

LACROIX Group (LACR - FR0000066607), équipementier technologique international, dévoile les dates de ses prochaines publications financières pour l'exercice 2021 (après Bourse) :

Chiffre d'affaires annuel 2019-2020 (15 mois) : 11 février 2021 Résultats annuels 2019-2020 : 25 mars 2021 Présentation du plan stratégique : 7 avril 2021 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021 : 10 mai 2021 Assemblée Générale : 11 mai 2021 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2021 : 26 août 2021 Résultats semestriels 2021 : 28 septembre 2021 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2021 : 8 novembre 2021

propos de LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d'un monde connecté et responsable.

ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l'agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l'avenir. LACROIX Group design et produit les équipements électroniques de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, aéronautiques, de l'industrie ou de la santé. LACROIX Group fournit également des équipements connectés et sécurisés pour la gestion d'infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et aussi pour la gestion et le pilotage des infrastructures d'eau et d'énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Il les aide à construire l'industrie du futur et bénéficier des opportunités d'innovation qui les entourent, il leur apporte les équipements d'un monde plus intelligent.

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/