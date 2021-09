LACROIX : Victime d'une pénurie de composants, Lacroix chute au lendemain de son profit warning

L'action Lacroix dévisse de 7,56% à 41,60 euros, le fabricant d'équipements électroniques ayant lancé un avertissement sur ses résultats 2021 motivé par une pénurie de composants électroniques. Il vise désormais une marge d’Ebitda courant entre 5,8% et 6,1% cette année contre plus de 6,5% auparavant.



Dans un contexte du marché des composants électroniques déjà tendu, Lacroix a constaté une volatilité accrue des conditions d'approvisionnement, se traduisant notamment par des reports de dernière minute de livraison de composants affectant la bonne organisation de sa production et sa capacité à livrer la demande.



Toutefois des augmentations de prix répercutées aux clients l'amènent à confirmer son objectif de chiffre d'affaires annuel de 500 millions d'euros.



Sur la première partie de l'année, l'Ebitda courant a augmenté de 21,1% à 14,9 millions d'euros, soit une marge de 5,8% contre 5,2% un an plus tôt. La rentabilité est conforme aux attentes du groupe.



Déjà publié, le chiffre d'affaires de Lacroix s'inscrit en hausse de 31,7%, à 254,8 millions d'euros. Ce chiffre représente une activité supérieure de 2,8% par rapport au niveau enregistré sur la même période en 2019, avant la crise sanitaire.



A l'issue de l'augmentation de capital de cet été, le fabricant d'équipements électroniques a les moyens de déployer une enveloppe d'acquisition de l'ordre de 100 millions d'euros.