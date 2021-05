LACROIX: croissance solide et objectifs 2021 confirmés malgré la pénurie de puces électroniques

Au premier trimestre 2021, Lacroix Groupe a enregistré une croissance de 12,5% à 127,6 millions d'euros. Bénéficiant d'un effet de base favorable, le fabricant d'équipements électroniques ajoute que la croissance par rapport au premier trimestre 2019 a été de 4,1%. Cette performance a été portée par l'ensemble des activités. Ainsi l’activité Electronics a réalisé un chiffre d’affaires en progression de 14,1% (12,9% à périmètre constant) à 86,6 millions d'euros.



Ceci en dépit d'un secteur aéronautique toujours largement affecté, et d'une forte demande du secteur automotive freinée par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques.



"La pénurie de composants électroniques aujourd'hui prégnante à l'échelle internationale se matérialise principalement par des délais d'approvisionnement plus longs, des surcoûts matières (globalement refacturés aux clients) et un surenchérissement des coûts logistiques, a expliqué le groupe. Ainsi pour Lacroix, la situation actuelle vient limiter le potentiel de croissance, impacte l'efficience opérationnelle et les niveaux de stocks".



L'activité City enregistre un chiffre d'affaires de 23,8 millions d'euros sur le premier trimestre, en croissance de 9,3% par rapport à la même période en 2019/2020. L'Environment, qui avait mieux résisté au début de la crise sanitaire, s'inscrit en hausse de 9,7% à 17,2 millions d'euros, porté par l'excellente performance réalisée sur les marchés de l'Eau et des Smart Grids.



Fort d'un premier trimestre solide et d'une bonne dynamique de croissance sur l'ensemble de ses activités, Lacroix reste confiant dans l'atteinte de ses objectifs 2021, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros, et une marge d'EBITDA supérieure à 6,5%.