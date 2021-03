LACROIX : A suivre aujourd'hui

Lacroix Groupe a publié un résultat net, part du groupe, 2019-2020 (d'une durée de 15 mois) de 11 millions d'euros. Il affiche ainsi une croissance de 3,7% comparé à l'exercice 218-2019 qui comptait 12 mois. Le résultat opérationnel, quant à lui, s’établit à 19,1 millions d'euros (+16,8%) et intègre des charges exceptionnelles nettement inférieures à celles enregistrées sur l’exercice 2018-2019. L'EBITDA du spécialiste des équipements et des technologies connectés ressort à 34,6 millions d'euros (+19,7%), soit une marge de 6,1% (+10 points de base).



Sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020, Lacroix a enregistré un chiffre d'affaires de 566,3 millions d'euros, en hausse de 17,6% en données publiées. Sur une base proforma (12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2020) ce dernier ressort à 441 millions, en recul de 8,4%, conforme à l'objectif annoncé au printemps 2020 (baisse attendue de l'ordre de 10%).



Après un début d'exercice porté par une activité toujours soutenue avec un 1er trimestre en hause de 7,6%, la dynamique de croissance a été logiquement stoppée par le 1er confinement national, affectant la fin du second trimestre (-7,5% sur la période de janvier à mars) et surtout le troisième trimestre (-36,1% pour la période d'avril à juin).



Le groupe a également connu une forte génération de Free Cash Flow de 30,8 millions d'euros, portée par l'amélioration du BFR. l'endettement est en nette amélioration avec un ratio de gearing qui ressort au 31 décembre 2020 à 0,29, contre 0,54 au 30 septembre 2019.



Un dividende de 0,68 euros par action sera proposé à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. Cette proposition intègre une diminution de 20% du taux de distribution habituel pour tenir compte du contexte particulier de l'année 2020.



Lacroix se dit "en ordre de marche pour renouer avec une trajectoire positive tant en termes de croissance que de progression de sa rentabilité", et présentera un nouveau plan stratégique le 7 avril 2021.