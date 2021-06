LACROIX : Orange Continuum

Communiqué de presse Paris, lundi 28 juin 2021 Orange, Lacroix, Sierra Wireless et STMicroelectronics unissent leurs forces et lancent IoT Continuum, un partenariat visant à optimiser et accélérer la transformation numérique des entreprises. Ce partenariat réunit pour la première fois les principaux acteurs de l'écosystème de l'Internet des Objects (IoT) afin de faciliter le déploiement de ses cas d'usage.

IoT Continuum vise à accélérer l'adoption et le déploiement à grande échelle de l'IoT cellulaire en Europe et au-delà. L'objectif est d'offrir de nouvelles opportunités de croissance en générant des économies de CAPEX significatives pour les clients des marchés verticaux tels que celui des bâtiments intelligents, de l'automobile, de la santé, des villes intelligentes et de l'industrie Orange, Sierra Wireless, LACROIX et STMicroelectronics ont annoncé aujourd'hui la création d'IoT Continuum - un partenariat qui vise à simplifier et à accélérer le déploiement massif de l'IoT en Europe et dans le monde. En réunissant pour la première fois au sein d'un même partenariat l'expertise de l'ensemble du secteur de l'IoT (connectivité, matériel, logiciel, conception et fabrication), les partenaires d'IoT Continuum permettront aux entreprises internationales d'accélérer le déploiement et l'industrialisation de l'IoT massif sur les réseaux LTE (y compris Cat M et Cat 1) et 5G. Un processus en trois étapes (« start, prove, deploy and scale »1) a été mis en place par les partenaires pour accompagner les projets IoT des entreprises sur les réseaux cellulaires, de l'idéation l'industrialisation, sans que celles-ci aient à solliciter de multiples acteurs. De fait, IoT Continuum rassemble déjà une combinaison d'acteurs industriels de premier plan, capables d'améliorer la gestion des risques liés aux projets des entreprises. Les clients pourront rejoindre le processus à tout moment, en fonction de leurs besoins. Dans le cadre d'IoT Continuum, les partenaires auront la possibilité de : Fournir à toute entreprise, en fonction de son secteur, un ensemble de composants et de solutions validés sur le réseau Orange. Les outils industriels nécessaires au déploiement de services IoT à grande échelle sur les réseaux cellulaires leur seront également proposés ;

Simplifier le développement des projets IoT, réduire leurs délais et leurs couts de mise en œuvre, en fournissant des blocs pré-intégrés, comprenant du matériel et des logiciels (STMicroelectronics, Sierra Wireless), des solutions de connectivité et des services IoT (Orange), des services de conception électronique et de fabrication industrielle (LACROIX) ;

pré-intégrés, comprenant du matériel et des logiciels (STMicroelectronics, Sierra Wireless), des solutions de connectivité et des services IoT (Orange), des services de conception électronique et de fabrication industrielle (LACROIX) ; Fournir des conseils et une expertise pour faciliter l'ensemble des processus et simplifier le déploiement et le passage à l'échelle des solutions IoT afin d'aider les clients à maximiser leurs bénéfices. 1 Lancer - convaincre - déployer et passer à l'échelle

IoT Continuum vise à gagner la confiance des entreprises et à les rassurer sur la faisabilité des projets IoT, parfois vus comme complexes et couteux, et à leur montrer les bénéfices qui en résultent. Les partenaires s'engagent à aider les clients à intégrer les technologies telles que la eSIM et la 5G pour développer une approche digitale innovante et dynamiser l'essor de l'écosystème IoT en Europe et dans le monde. Ce partenariat favorisera la mise en place de nouveaux modèles de déploiement de projets IoT pour les entreprises internationales avec de forts enjeux de croissance, libérant ainsi tout le potentiel offert par l'IoT. Nous avons uni nos forces et créé IoT Continuum pour aider nos clients à exploiter tout le potentiel de l'IoT cellulaire en Europe et dans le monde. En combinant nos expertises et connaissances IoT, nous créons une offre commune unique qui répond à la demande du marché en permettant à nos clients de déployer des projets IoT sur les réseaux cellulaires à grande échelle, tout en favorisant la transformation digitale des entreprises internationales, quelle que soit leur verticale. » Philippe Lucas, EVP Orange Innovation Devices and Partnerships, Orange Philippe Guillemette, Chief Technology Officer, Sierra Wireless Vincent Bedouin, Chief Executive Officer, LACROIX Mustapha Bouraoui, VP Strategic Marketing EMEA, STMicroelectronics Pour en savoir plus sur le projet, consultez le site iotjourney.orange.com/en/iotcontinuum. - FIN - À propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 42,3 milliards d'euros en 2020 et 142 000 salariés au 31 mars 2021, dont 82 000 en France. Le Groupe servait, au 31 mars 2021, 262 millions de clients dans le monde, dont 217 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique intitulé « Engage 2025 ». Axé sur la responsabilité sociale et environnementale, ce plan vise à réinventer le modèle commercial du Groupe en tant qu'opérateur. Tout en intensifiant l'activité dans les domaines en croissance et en plaçant les données et l'IA au cœur de son modèle d'innovation, le Groupe entend se positionner comme un employeur attractif et responsable, en adéquation avec les métiers émergents. Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock-Exchanges (symbole ORAN). Pour en savoir plus (en ligne et via votre appareil mobile), rendez-vous sur : www.orange.com, www.orange-business.comou suivez-nous sur Twitter :@orangegrouppr. La marque Orange et les autres noms de services et de produits Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange ou à Orange Brand Services Limited. À propos de Sierra Wireless Sierra Wireless (NASDAQ : SWIR) (TSX: SW) est un fournisseur de solutions IoT de premier plan qui associe des appareils, des services réseau et des logiciels pour libérer la valeur de l'économie connectée. Sierra Wireless travaille avec des entreprises du monde entier afin de leur fournir la bonne solution sectorielle pour leur projet IoT, tout en visant la création de meilleures expériences clients, l'amélioration des modèles économiques et la création de nouvelles sources de revenus. Avec plus de 25 ans d'expérience en matière d'IoT cellulaire, Sierra Wireless est le partenaire de confiance au niveau mondial pour votre prochaine solution IoT. Pour de plus amples informations, consultez le site www.sierrawireless.com. Connectez-vous avec Sierra Wireless sur le blog IoT à l'adresse suivante http://www.sierrawireless.com/iot-blog,sur Twitter à @SierraWireless, sur LinkedIn à partir de l'adresse https://www.linkedin.com/company/sierra-wirelesset sur YouTube à l'adresse https://www.youtube.com/SierraWireless. Sierra Wireless » est une marque déposée de Sierra Wireless, Inc. Les autres noms de produits et de services mentionnés dans le présent document sont susceptibles d'être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. À propos de LACROIX Convaincu que la technologie contribue à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d'écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l'agilité́indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité́à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT et en équipements électroniques industriels pour des applications critiques et une vision à long terme pour investir et construire l'avenir. LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l'industrie et de la santé. Le Groupe fournit également des équipements sécurisés et connectés pour la gestion d'infrastructures critiques telles que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d'eau et d'énergie. Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, le groupe LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires à établir le lien entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Le Groupe aide ses clients et ses partenaires construire l'industrie du futur et à tirer le meilleur parti des opportunités d'innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d'un monde plus intelligent.

À propos de STMicroelectronics Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l'énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l'Internet des objets (IoT) et de la 5G. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.