LACROIX : sélectionné par Amazon en tant qu'entreprise CPS pour offrir une gamme complète de services d'intégration de la voix avec Alexa

Communiqué de presse 17 décembre 2020

LACROIX Group sélectionné par Amazon en tant qu'entreprise CPS

pour offrir une gamme complète de services

d'intégration de la voix avec Alexa

LACROIX Group figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de l'industrialisation de solutions IoT (hardware, software et cloud) et de l'intelligence artificielle (vision numérique, classification d'objets, prédiction comportementale et assistance vocale), pour les marchés industriel, automobile et grand public. Aujourd'hui, LACROIX Group annonce un nouveau tournant dans son partenariat avec Amazon en intégrant le programme Consulting and Professionnal Service (CPS).

En tant que consultant stratégique et prestataire de services design et developpement, l'équipe Impulse de LACROIX Group répondra aux besoins des clients et partenaires d'Amazon qui souhaitent intégrer la commande vocale intelligente à leurs offres en garantissant une expérience de qualité à leurs utilisateurs et clients, à la hauteur du niveau d'excellence d'Alexa.

LACROIX Group contribuera ainsi à faire progresser l'innovation dans les domaines de la voix et de l'assistance vocale, en proposant aux clients d'Alexa des expériences fiables, conformes et à haute valeur ajoutée. Grâce à son centre de design, LACROIX Group aidera des entreprises de tous secteurs à intégrer des expériences de commande vocale intelligente à leurs produits, appareils et procédés.

Cette collaboration confirme le positionnement unique de LACROIX Group dans l'approvisionnement d'équipements technologiques clés à l'international et sa capacité à concevoir et produire des solutions au coeur des enjeux sociétaux, permettant à ses clients de développer et de lancer plus rapidement leurs produits de haute technologie.

"Alors que les frontières entre les mondes physique et numérique s'estompent peu à peu, la possibilité de dialoguer avec un assistant vocal de façon fluide, à la manière d'une interaction humaine, va transformer l'expérience client dans toutes les industries", déclare Vincent Bedouin, PDG de LACROIX Group. "Intégrer le programme CPS du Voice Service Alexa (AVS) s'inscrit dans notre démarche d'aider les entreprises de tous secteurs à préparer l'avenir, en proposant à leurs clients des expériences nouvelles et intuitives".

Alexa, le service d'Amazon de commande vocale reliée au cloud, alimente un ensemble d'appareils connectés développés par Amazon et des fabricants tiers. Le Voice Service Alexa gère également les services et l'infrastructure nécessaires à l'expérience Alexa pour les appareils Alexa Built-in, et fournit aux entreprises du monde entier un ensemble d'interfaces de programmation (API), d'outils de développement logiciels (SDK), de kits hardware et de la documentation.

CONTACT PRESSE - Giotto

Laure de Salins

+33 6 50 54 17 15 - l.desalins@giotto-cr.com