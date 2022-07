Lacroix : La fin du projet « Intelligent local grid » confirme la position de leader de LACROIX en matière de réseaux énergétiques intelligents en Allemagne

COMMUNIQUE DE PRESSE





22/07/2022

La fin du projet « Intelligent local grid » confirme la position de leader de LACROIX en matière de réseaux énergétiques intelligents en Allemagne

En juin, l’activité Environnement de LACROIX s’est jointe à wesernetz Bremerhaven pour célébrer l’achèvement de son projet « Intelligent local grid » dans la ville de Bremerhaven, dans le Nord de l’Allemagne.

Les systèmes de télérégulation de LACROIX (SAE IT Systems en Allemagne) sont utilisés par wesernetz Bremerhaven depuis 2011 pour la surveillance et la gestion opérationnelle des réseaux de gaz, d’eau, de chauffage urbain et d’électricité. En tant qu’opérateur de réseau dans la ville maritime de Bremerhaven, wesernetz Bremerhaven GmbH possède un portefeuille de services comprenant le transport, le stockage et le comptage de l’énergie et de l’eau potable. Sa zone d’approvisionnement couvre environ 114 000 habitants, une superficie de 7 763 hectares et un réseau de pipelines de plus de 2 700 kilomètres de long. Le réseau électrique en occupe environ 1 292 km et compte 78 964 raccordements « E-house », dont 306 km de câbles à moyenne tension (20 kV). Les ventes annuelles d’électricité de wesernetz Bremerhaven se sont élevées à 478,9 millions de kWh en 2020.

Dans le cadre du projet de remplacement des technologies obsolètes, les sous-stations locales ont été modernisées pour répondre aux nouvelles exigences de gestion du réseau en matière de transparence et de contrôlabilité, ainsi que de sécurité et de fiabilité. Par exemple, les sous-stations devront à l’avenir être systématiquement commutables, afin de garantir des temps d’arrêt plus courts en cas de défaillance. La connexion de systèmes d’analyse de réseau, d’indicateurs de court-circuit et de défaut à la terre ainsi que de dispositifs de protection au système de télérégulation LACROIX permet un suivi précis de l’état du réseau. Un concept de redondance complet et des mesures de sécurité informatique approfondies, conformes à la norme ISO 27001, parachèvent le projet.

Le projet, lancé en 2018, est désormais achevé, avec un total de 422 stations de télérégulation LACROIX installées pour contribuer à assurer la sécurité future des réseaux d’approvisionnement de Brême. Ce qui est encore plus remarquable, c’est que le projet a été mené à bien sans aucun retard, malgré les défis importants causés par la crise des composants et la pandémie.

« Nous travaillons avec succès depuis 11 ans avec SAE IT Systems, une marque allemande de LACROIX, et nous sommes très fiers d’avoir pu réaliser ce grand projet à Bremerhaven sans aucun retard », déclare Oliver Martens, responsable du projet wesernetz Bremerhaven GmbH. « Grâce à la technologie LACROIX, nous sommes prêts à relever tous les défis du réseau énergétique des années à venir. »

« Ce projet est une parfaite illustration de positionnement « smart », de notre savoir-faire et de notre proximité avec nos clients », poursuit Ronald Vrancken, Président de LACROIX Allemagne. « Il s’agit d’un projet de quatre ans de réaménagement de l’infrastructure existante, avec des stations de télérégulation pour la rendre plus intelligente et plus sûre, le tout sans retard. Nous sommes très heureux d’avoir pu aider wesernetz Bremerhaven à opérer sa transition vers un réseau plus intelligent. »

