Lacroix : choisi par Engie pour un projet à Chalon-sur-Saône

Engie Solutions annonce avoir retenu Lacroix pour le projet de développement et de modernisation du réseau de chaleur urbain de Chalon-sur-Saône, afin de fournir des solutions connectées et intelligentes qui équiperont dans un premier temps 250 sous-stations.



Annoncé en novembre dernier, l'avenant conclu pour une durée de 10 ans entre Chalon-sur-Saône et Engie Solutions prévoit l'arrêt de la cogénération gaz couplée à un passage basse température du réseau grâce à la modernisation des moyens de production.



Le réseau de chaleur Chalon Energie connaîtra également un renouvellement et une extension de réseau représentant un total de 11 km et 3000 équivalents logements desservis.



Avec un investissement de 25 millions d'euros porté par Engie Solutions, ce développement s'appuiera sur une meilleure utilisation des ressources renouvelables locales, dont le bois-énergie. L'ambition est de diminuer de plus de 15 % les consommations de gaz du territoire et d'éviter ainsi l'émission de près de 30000 tonnes de CO2chaque année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.