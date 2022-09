Lacroix : confirme ses objectifs annuels

Lacroix enregistre un chiffre d'affaires de 338,4 ME sur le 1er semestre 2022, en croissance de 32,8% par rapport au 1er semestre 2021 (254,8 ME). A périmètre constant, la croissance est de 3,7% sur la période.



L'EBITDA courant est de 19,3 ME, contre 14,9 ME un an auparavant, soit une quasi-stabilité de la marge sur EBITDA courant à 5,7% du chiffre d'affaires du Groupe (-14 points de base par rapport à la marge du 1er semestre 2021). La marge sur EBITDA courant s'inscrit à périmètre constant en retrait à 5,3%.



Le groupe est confiant dans sa capacité à délivrer l'ensemble des objectifs financiers 2022. Il vise une croissance de plus de 30% de son chiffre d'affaires et un maintien a minima de la marge d'EBITDA courant - des objectifs se traduisant d'une part par un chiffre d'affaires supérieur à 650 ME et une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2%.



