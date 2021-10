Lacroix : remporte le prix High Tech des IoT Awards 2021

"Tout en affirmant la valeur ajoutée de l'offre Impulse en tant que "tech accelerator" pour nos clients, cette seconde récompense confirme la force de la R&D au sein de LACROIX et notre expertise en matière d'IoT industriel et d'Intelligence Artificielle", conclut Vincent Bedouin, Président directeur général de LACROIX. "Cela nous conforte également dans le positionnement du Groupe, au cœur des enjeux sociétaux".

En avril 2021, SmartPole avait déjà été récompensée par Orange Business Service dans le cadre du Datavenue Challenge, dans la catégorie « Innovation/Tech ». L'offre Impulse, à l'origine de SmartPole, est née début 2021 pour répondre aux nombreux défis rencontrés par les entreprises : accélération des cycles technologiques (Intelligence Artificielle, robotique, blockchain, usines 4.0 etc) ou encore croissance de l'IoT qui impacte les modèles économiques et génère de nouvelles opportunités de création de valeur.

Avec sa solution SmartPole, Impulse répond aux enjeux des acteurs de la mobilité et des transports, des télécoms et du secteur de l'énergie, dans un contexte d'augmentation et de mutualisation des infrastructures et de densification des territoires.

Accompagner la densification urbaine, pour des environnements plus sûrs et fiables

La solution SmartPole a reçu le prix « High-tech » des IoT Awards 2021, décerné le mercredi 6 octobre dans le cadre du IoT World + MtoM, à Paris, porte de Versailles. Grâce à un système de détection de chutes de d'infrastructures verticales (tels que les mats industriels, poteaux téléphoniques ou encore électriques), SmartPole permet un monitoring en temps réel et à distance, à travers des capteurs connectés fixés directement sur les poteaux. Les avantages sont multiples : limiter le temps d'arrêt des services opérationnels, réduire les risques physiques dus à la chute de poteaux et optimiser la maintenance grâce à la réduction des coûts économiques et écologiques.

La solution SmartPole (poteaux intelligents), développée par LACROIX à travers son offre Impulse, est récompensée du prix « High-tech » des IoT Awards 2021. Il s'agit de la seconde récompense pour Impulse, lancée début 2021 et dédiée au développement de solutions IoT industrielles et d'applications électroniques critiques.

A propos de l'offre Impulse de LACROIX

L'offre Impulse du Groupe LACROIX a pour ambition d'accompagner les entreprises et les industriels dans l'accélération de leur transformation technologique et digitale grâce à son expertise 360° dans la conception et l'industrialisation de solutions IoT (hardware, software et cloud) et dans le domaine de l'intelligence artificielle (computer vision, classification d'objets, prédiction de comportements). Impulse offre la possibilité de construire, expérimenter et concevoir de nouvelles expériences pour les utilisateurs finaux des marchés de la domotique, de l'automobile ou de l'industrie tout en s'assurant de la conformité en termes de cybersécurité et de normes de sécurité.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d'écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d'affaires de 441 millions d'euros en 2020, LACROIX combine l'agilité́indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l'avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l'industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d'infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d'eau et d'énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Il les aide à construire l'industrie du futur et à bénéficier des opportunités d'innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d'un monde plus intelligent.