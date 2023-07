Ladder Capital Corp est une société d'investissement immobilier commercial. Les segments de la société comprennent les prêts, les titres et les biens immobiliers. Le segment des prêts comprend les créances de prêts hypothécaires détenus à des fins d'investissement (prêts au bilan) et les créances de prêts hypothécaires détenus à des fins de vente (prêts conduits). Le segment des titres est composé de toutes les activités de la société liées aux titres immobiliers commerciaux, qui comprennent des investissements dans des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), des titres d'agences américaines, des obligations d'entreprises et des titres de participation. Le secteur immobilier comprend des propriétés louées nettes, des immeubles de bureaux, des portefeuilles de logements étudiants, des hôtels, des bâtiments industriels, un centre commercial et des unités en copropriété. Le segment Corporate/autres comprend les investissements de la société dans des coentreprises, d'autres activités de gestion d'actifs et les frais d'exploitation. Elle investit principalement dans des prêts de premier rang à taux fixe et variable garantis par des biens immobiliers commerciaux avec des structures de prêt flexibles.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé