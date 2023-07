Lafarge Africa Plc est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciments et de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - ciment (97,3%) : marques Elephant Cement, Supaset, Powermax, Etex et SRC ; - bétons, mortier et granulats (2,6%) ; - autres (0,1%).

Secteur Matériaux de construction