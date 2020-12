LafargeHolcim : Jefferies initie à 'conserver'

Jefferies initie un suivi sur LafargeHolcim avec un conseil 'conserver' et un objectif de cours de 49,7 francs suisses, reprenant une couverture du titre du cimentier franco-helvétique après s'être tenu à l'écart quelques années.



'La direction a positionné LafargeHolcim comme le porte-étendard de l'ESG (environnement, social et gouvernance) et de la solidité du bilan', reconnait le broker, qui juge ce profil 'bon marché' avec un rendement de free cash-flow à 10%.



'Cependant, le risque est que les investisseurs croient qu'ils ne peuvent valoriser le retour à la croissance de l'EBIT et à un flux de trésorerie élevé, sachant qu'il sera dépensé pour des niveaux significatifs en fusions et acquisitions', prévient-il.



