LafargeHolcim : Oddo salue l'accord pour acquérir FSBP

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 52 francs suisses sur LafargeHolcim, après l'annonce de l'accord pour acquérir Firestone Building Products (FSBP), une 'acquisition structurante dans des produits à plus forte valeur ajoutée'.



'La solidité du bilan facilite la mise en oeuvre cette dernière étape pour acquérir Firestone Building Products à un prix raisonnable', explique l'analyste, rappelant que le groupe affichait régulièrement sa volonté de faire croitre sa division 'solutions et produits'.



Selon Oddo BHF, cette 'acquisition structurante cohérente et logique' par le groupe franco-suisse n'est qu'une première étape pour challenger le statut de 'best in class' du secteur à son pair irlandais CRH.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.