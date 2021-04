LafargeHolcim : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre LafargeHolcim, avec un objectif de cours relevé à 70 CHF, contre 67 CHF auparavant.



S'appuyant notamment sur les solides performances de LafargeHolcim au 1er trimestre (l'EBIT courant s'est établi à 528 millions de CHF, soit une croissance organique de 131%, largement supérieure aux attentes), le bureau d'analyses relève son estimation de BPA 2021/2022 de 6,4% en moyenne et de +3% concernant l'EBITDA.



Par ailleurs, l'acquisition de Firestone Building Products devrait contribuer à des bénéfices positifs à partir du 1er avril, souligne Credit Suisse qui mise sur une croissance de l'EBIT de LafargeHolcim supérieure à 10% en 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.