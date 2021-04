LafargeHolcim : Oddo relève son objectif de cours

Oddo estime que les résultats du 1er trimestre de LafargeHolcim, qui seront publiés le 23 avril constitueront 'sans doute une bonne surprise'.



Le broker table ainsi sur un EBIT de 304 M de CHF, soit une croissance de 29,8% à périmètre et change constants.



Prenant en compte l'acquisition de FSBP, Oddo mise sur une création de valeur 'en 2022 à minima'. 'A ce stade, nous avons joué la carte de la prudence sur FSBP. Nos attentes de CA ressortent en hausse de seulement 5% alors que la construction de nouvelles usines et des acquisitions de proximité pourrait doubler ce chiffre', indique l'analyste.



Dans ces conditions, Oddo maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre LafargeHolcim, et relève son objectif de cours à 68 CHF contre 61 CHF précédemment.



