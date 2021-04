LafargeHolcim: bénéfice opérationnel doublé au premier trimestre

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim a multiplié par deux sa performance opérationnelle en comparaison annuelle au cours des trois premiers mois de l'année en glissement annuel. Le groupe dit s'attendre à une accélération de la croissance pour l'exercice en cours.

Les ventes nettes se sont étabiles à 5,36 milliards de francs suisses, en hausse de 1,3% sur un an. A périmètre constant, c'est-à-dire ajusté des effets de change et d'acquisition, la croissance se monte à 7,4%, précise l'entreprise franco-helvétique vendredi dans un communiqué.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) récurrent a quant à lui plus que doublé (+101,7%) à 528 millions de francs suisses, et la marge correspondante s'est améliorée dans l'ensemble des régions.

La copie par LafargeHolcim a décoiffé les attentes de la communauté financière à tous les niveaux, dépassant les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe anticipe une croissance des recettes de 3-5% à périmètre constant, et de "10% au moins" de l'Ebit ajusté.

