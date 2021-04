LafargeHolcim démarre l'année en trombe et relève ses ambitions

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim a démarré l'année sur les chapeaux de roue, multipliant par deux sa performance opérationnelle au premier trimestre. Le cimentier, qui s'attend à une accélération de la croissance pour l'exercice en cours, a par ailleurs relevé ses ambitions annuelles.

Les ventes nettes se sont établies à 5,36 milliards de francs suisses, en hausse de 1,3% sur un an. A périmètre constant, c'est-à-dire ajusté des effets de change et d'acquisition, la croissance se monte à 7,4%, précise l'entreprise franco-helvétique vendredi dans un communiqué.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) récurrent a quant à lui plus que doublé (+101,7%) à 528 millions de francs suisses, et la marge correspondante s'est améliorée dans l'ensemble des régions. Sur une base récurrente, l'Ebit s'est même envolé de 130,7%.

La copie rendue par LafargeHolcim a décoiffé les attentes de la communauté financière à tous les niveaux, dépassant les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP.

En avance sur les objectifs

"Nous nous attendons à ce que cette dynamique s'accélère, à la faveur de la reprise de Firestone Building Products et des nombreux programmes conjoncturels étatiques annoncés", a déclaré le directeur général (CEO) Jan Jenisch, cité dans le communiqué, laissant entendre que les jalons stratégiques posés pour 2022 devraient être atteints avec une année d'avance.

En plus de la reprise de Firestone, finalisée à fin mars, l'entreprise a procédé à quatre acquistions complémentaires en Europe, parmi lesquelles Edile Commerciale et Cemex Rhone Alpes, sises respectivement dans les régions métropolitaines de Milan et Lyon.

Dans la foulée de ces résultats, la direction de LafargeHolcim a relevé ses objectifs annuels. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe anticipe désormais une croissance des recettes de 3-5% à périmètre constant, et de "10% au moins" de l'Ebit ajusté.

Aux avant-postes de la durabilité

A terme, la multinationale de Rapperswil-Jona entend par ailleurs consolider son rôle de pionnier en matière de durabilité. En téléconférence, son directeur général s'est félicité de la note "A1+" décernée par l'agence de notation Vigeo Eiris: "nous sommes ainsi le numéro un dans notre branche".

"Nous saluons les nouvelles réglementations dans le domaine des émissions", a poursuivi M. Jenisch. Selon lui, cela améliore également la compétitivité des produits "écologiques" lancés par l'entreprise, qui ne sont pas "des produits de niche, mais les nouveaux produits de base de l'avenir".

La communauté financière a unanimement salué la performance du cimentier saint-gallois, à l'image de Vontobel, qui souligne la surperformance de 70% de l'Ebit par rapport aux expectatives du marché, et ce en dépit des vents contraires sur le front des devises et de conditions météorologiques adverses en Amérique du Nord.

L'action Lafargeholcim a clôturé en hausse de 0,42% à 56,98 francs suisses, dans un SMI en recul de 0,22%.

