LafargeHolcim : engagement signé auprès du SBTi

21/09/2020 | 15:52

LafargeHolcim annonce rejoindre la Science Based Targets initiative (SBTi) 'Business Ambition for 1.5°C', devenant ainsi le premier groupe mondial de matériaux de construction à signer l'engagement avec des objectifs intermédiaires pour 2030, validé par le SBTi.



'Cet engagement se fonde sur le leadership de LafargeHolcim en construction verte avec des solutions de pointes telles qu'ECOPact, son béton vert, et Susteno, son ciment circulaire', explique le cimentier franco-suisse.



