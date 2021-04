LafargeHolcim : CA de 5 362 M de CHF en croissance de 7,4%

L'entreprise enregistre un chiffre d'affaires net en hausse de 7,4% à 5 362 millions de CHF et une hausse de l'EBIT récurrent de 130,7% à 528 millions de CHF au 1er trimestre 2021 par rapport à l'exercice précédent.



Les volumes de ciment ont augmenté de 5,6% et les volumes de béton prêt-à-mélanger ont augmenté de 2,2%, tandis que les volumes d'agrégats ont diminué de 4,0%. ' Toutes les régions ont affiché une augmentation significative de la marge de l'EBIT récurrent ' indique le groupe.



LafargeHolcim prévoit d'atteindre tous les objectifs de la Stratégie 2022 un an à l'avance, en réalisant une croissance du chiffre d'affaires net de 3%-5% LFL, une croissance proportionnelle de l'EBIT récurrent d'au moins 10% LFL, un rendement du capital investi supérieur à 8 % et un capex de moins de 1,4 milliard de CHF.



