LafargeHolcim : rachat de Firestone Building Products ?

Le groupe franco-suisse serait en ' négociations avancées ' avec Bridgestone pour l'acquisition de son activité Firestone Building Products selon Bloomberg.



Cette activité fait partie de son entité nord-américaine. Elle fournit des systèmes de toiture pour les bâtiments commerciaux.



Selon Bloomberg, la transaction pourrait être conclue dans le courant de la semaine et atteindre plus de 2,5Mds$. Les négociations pourraient encore être retardées ou s'effondrer, selon les personnes interrogées par l'agence de presse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.