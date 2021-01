Lafargeholcim dans le trio de tête du SMI suite au rachat américain

Zurich (awp) - L'importante acquisition américaine annoncée par Lafargeholcim jeudi a visiblement séduit les investisseurs de la Bourse de Zurich. Le prix annoncé, 3,4 milliards de dollars, est toutefois jugé élevé par un analyste.

Vers 9h45, le titre grimpait de 1,16% à 52,04 francs suisses en troisième position du SMI, qui était en recul de 0,31%.

Lafargeholcim a annoncé racheter Firestone Building Products, fabricant de toitures de bâtiments commerciaux, de Bridgestone Americas pour 3,4 milliards de dollars (environ 3 milliards de francs suisses).

Pour UBS, le prix d'achat est un peu plus élevé que ce que le marché avait anticipé. L'opération peut mener à une amélioration significative des marges. La banque est plus dubitative sur les opportunités de ventes croisées entre les produits à base de béton et ceux pour les toitures. Mais l'exploitation des canaux de distribution, notamment en Amérique latine, pourrait fonctionner.

Les rumeurs se sont concrétisées, note la Banque cantonale de Zurich dans un commentaire. Firestone Building Products, leader aux Etats-Unis et numéro 4 mondial pour les systèmes de toiture plate devrait contribuer à hauteur de 7% aux ventes du zurichois. Lafargeholcim entre dans un nouveau segment, tout en visant à moyen terme à réduire son poids dans le ciment. L'analyste s'attendait toutefois à une annonce plutôt dans le domaine du mortier ou du béton.

Pour Credit Suisse, ce rachat élargit l'offre de solutions de Lafargeholcim, tout en constituant une nouvelle plateforme de croissance pour l'entreprise.

