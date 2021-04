Prévisions LafargeHolcim: ventes trimestrielles attendues à 5,11 milliards

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim publie vendredi 23 avril ses résultats au premier trimestre 2021. Neuf analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des prévisions:

T1 2021E (en mio CHF) cons. AWP fourchette Q1 2020A estimations ventes 5'114 4'989 - 5'242 5'293 9 - croissance LFL (en %) 2,5 1,5 - 4,3 -3,3 7 Ebit* 318 304 - 335 262 8 * récurrent

FOCUS: les analystes anticipent un repli des ventes trimestrielles en francs suisses, mais une légère croissance à périmètre constant (LFL), c'est-à-dire hors effets de change, de désinvestissement et d'acquisition. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) devrait avoir pris l'ascenseur, à la faveur des mesures d'économies supplémentaires prises pour faire face à la crise pandémique. Par ailleurs, le groupe de Rapperswil-Jona est bien positionné pour profiter du vaste plan de relance prévu aux Etats-Unis.

OBJECTIFS: le groupe s'est abstenu d'articuler un objectif de ventes chiffré, se contentant d'évoquer une dynamique positive de la demande. Le rachat de Firestone devrait avoir une incidence sur les résultats annuels, mais pas encore sur le premier partiel. Pour l'Ebit ajusté, l'entreprise anticipe sur une base comparable une croissance d'au moins 7%.

POUR MÉMOIRE: le géant des matériaux de construction a fait état au deuxième semestre 2020 et plus particulièrement à l'approche de la fin de l'année d'une reprise de la demande, et anticipe une poursuite de cette tendance pour l'exercice en cours, selon les propos tenus par le directeur général (CEO) Jan Jenisch fin février.

Au dernier trimestre de l'année dernière, les ventes s'étaient enrobées de 1,5% à périmètre constant, et le bénéfice opérationnel de 14%.

Le rachat de Firestone Building Products, finalisé en avril, devrait se traduire par un bond des recettes annuelles. "Le chiffre d'affaires et la marge Ebit ont été plus élevés que ce à quoi nous nous attendions et que nous avions communiqué en début d'année", avait alors indiqué Jan Jenisch, évoquant des perspectives de croissance "excellentes".

La transaction à 3,4 milliards de dollars, finalisée plus tôt que prévu, se traduira également par l'arrivée de 1900 nouveaux collaborateurs dans le giron du groupe. En 2020, Firestone a enregistré des ventes à hauteur de 1,8 milliard de dollars.

Lors de l'assemblée générale du 4 mai prochains, les actionnaires seront appelés à se prononcer sur un changement de raison sociale du groupe, ainsi que sur le transfert à Zoug du siège fiscal actuellement sis à Rapperswil-Jona, dans le canton de St-Gall. Le groupe entend à l'avenir s'appeler uniquement "Holcim", un changement de nom motivé par un souci de simplification, d'efficience et d'efficacité. Les deux marques continueront cependant d'exister sur certains marchés.

Ces derniers mois, les thématiques liées à l'environnement se sont invitées au premier plan. Après la formulation d'objectifs ambitieux de réduction d'émissions de CO2 l'année dernière, les actionnaires se verront soumettre en 2022 une feuille de route climatique. La cheffe de la durabilité Magali Anderson chapeautera désormais les activité de recherche et développement (R&D) et sera également en charge des coopérations avec des partenaires externes comme les hautes écoles ou les start-ups.

COURS DE L'ACTION: la nominative LafargeHolcim s'est fortement appréciée au cours des derniers mois, atteignant récemment un plus haut pluriannuel à 58,46 francs suisses. Fin octobre, le cours se situait encore en deçà de 40 francs suisses. Actuellement, il oscille autour de 57 francs suisses.

jl/yr/buc/rp