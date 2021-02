Zurich (awp) - Le cimentier Lafargeholcim publie ses résultats 2020 vendredi 26 février. Quelque 15 analystes ont fourni des prévisions qui ont permis de calculer le consensus AWP.

2020E (en mio CHF) cons. AWP fourchette 2019A estimations chif. aff. net 23'079 22'973 - 23'450 26'722 12 Ebit opérat. ajusté* 3'478 3'157 - 3'656 4'057 12 bénéfice net** 1'802 1'608 - 2'044 2'072 6 (en CHF) dividende par action 2,00 2,00 2,00 11 T4 2020E croissance chif. aff. T4 2019A Like-for-like (en %): 0,3 -1,0 - 1,0 0,6 4 * récurrent, avant IFRS 16 ** reported, avant amortissements et désinvestissements

FOCUS: les analystes prévoient, pour le 4e trimestre, une évolution stable du chiffre d'affaires organique et en monnaies locales. La force du franc suisse aura pesé sur le chiffre nominal. Le résultat d'exploitation, qui avait été fortement impacté par la pandémie du coronavirus au 1er semestre, devrait s'être amélioré par la suite. On suivra aussi les progrès au niveau des coûts et de l'évolution des prix. Les prévisions pour 2021 devraient être empreintes de prudence.

OBJECTIFS: pour le 4e trimestre, le groupe avait indiqué attendre une "robuste demande". Les prévisions pour 2020 avaient été relevées fin octobre lors de la publication des chiffres du 3e trimestre. Grâce à la performance au 3e partiel, le groupe tablait sur un cash-flow libre de 2,75 milliards de francs suisses. Fin juillet, il était encore question de "plus de 2 milliards". Le taux d'endettement devrait se situer sous 1,8x.

POUR MÉMOIRE: le chiffre d'affaires a reculé au 3e trimestre, mais la profitabilité a augmenté. Le chiffre d'affaires a baissé de 9,6% à 6,46 milliards de francs suisses, en raison notamment du franc fort. Sur base comparable, la baisse est de 2,6% seulement. L'Ebit ajusté a augmenté de 1,9% à 1,45 milliard de francs suisses (+10% sur base comparable). La marge Ebit a augmenté à 22,4% (19,9% au T3 2019).

Début 2020, le groupe a annoncé l'acquisition de Firestone Building Products pour 3,4 milliards de dollars. Cette entreprise est la filiale américaine du japonais Bridgestone. Son chiffre d'affaires a atteint environ 1,8 milliard de dollars en 2019 et l'Ebitda 270 millions.

Le portefeuille a aussi été arrondi avec de petites acquisitions, deux en Italie et en France qui ont permis de renforcer la position du groupe dans le béton de transport.

COURS DE L'ACTION: après un net repli à 28,30 francs suisses en mars 2020, l'action a retrouvé son niveau d'avant-crise en novembre, à plus de 45 francs suisses. En janvier dernier, elle a marqué un plus haut à 53,20 francs suisses et évolue actuellement autour de 50,14 francs suisses.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES, selon AWP-Analyser:

acheter: 19 garder: 2 vendre: 0 objectif de cours moyen: 56,60 francs suisses

les prévisions détaillées:

(en mio CHF) 2020E 2019A analyste +/-% chif. aff. net: 26'722 Berenberg 23'450 Goad Oddo BHF 23'151 Edelfelt Davy 23'121 Gardiner Credit Suisse 23'106 Kjellberg UBS 23'100 Kuglitsch Morningstar 23'050 Inton ZKB 23'022 Hüsler Vontobel 23'006 Pomrehn Goldman Sachs 23'002 Creuset Jefferies 22'992 Johnson Morgan Stanley 22'975 Gabriel JPMorgan 22'973 Rall consensus AWP: 23'079 -13,6 - Like-for-like (en %): 3,1 JPMorgan -3,0 UBS -6,0 Ebit opérat. ajusté*: 4'057 Vontobel 3'656 Credit Suisse 3'637 Morgan Stanley 3'623 ZKB 3'607 JPMorgan 3'603 UBS 3'600 Jefferies 3'575 Oddo BHF 3'467 Davy 3'333 Morningstar 3'260 Berenberg 3'232 ESN/CIC 3'157 Lefevre-Moulenq consensus AWP: 3'478 -14,3 bénéfice net**: 2'072 Oddo BHF 2'044 Credit Suisse 1'984 JPMorgan 1'793 Morningstar 1'713 Jefferies 1'672 ESN/CIC 1'608 consensus AWP: 1'802 -13,0 (en CHF) +/-% dividende par action: 2,00 Vontobel 2,00 ZKB 2,00 Oddo BHF 2,00 ESN/CIC 2,00 Jefferies 2,00 Davy 2,00 Berenerg 2,00 Alphavalue 2,00 Varshney Morningstar 2,00 Credit Suisse 2,00 Stifel 2,00 Woerner consensus AWP: 2,00 inch. T4 2020E croissance chif. aff. T4 2019 Like-for-like (en %): 5,1 Vontobel 1,0 UBS 1,0 JPMorgan 0,0 Morgan Stanley -1,0 consensus AWP: 0,3 * récurrent, avant IFRS 16 ** reported, avant amortissements et désinvestissements

Commentaires d'analystes (pas traduit):

UBS (Georg Kuglitsch): We expect Q4 revenue decline of -9% y/y (+1% LFL and -10% FX) to CHF5.9bn. This brings FY20 to -13.6% y/y revenue decline (-6% LFL) to CHF23.1bn. We expect recurring EBIT decline of -4% during Q4 to CHF977m, driven by -11% FX headwind and +7% organic growth. For FY20, we expect LFL EBIT decline of -3.6% and in total -11.9% to CHF3.6bn. We expect FCF (company definition) of CHF3bn implying FCF conversion of 54%. We expect net debt of CHF8.6bn implying leverage of 1.3x. We expect EPS (pre-ex) of CHF3.01 (vs CHF3.36 in FY21). BUY

VONTOBEL (Bern Pomrehn): Since the merger of Holcim and Lafarge in 2015, the company has been in restructuring and deleveraging mode. With the acquisition of Firestone Building Products, LafargeHolcim has started the transformation towards a higher growth, less capital intensive, and more sustainable business, which represents a much more appealing investment proposition and justifies a higher valuation. We consequently stick to our Buy rating with a PT of CHF 60. BUY

ZKB (Martin Hüsler): Wir rechnen mit einem guten Schlussquartal für LHN. Den Free Cashflow für das gesamte Jahr schätzen wir mit CHF 2.9 Mrd (-4%) nur leicht tiefer ein als im Vorjahr. Wir erwarten trotz des Gewinnrückgangs eine Dividende von CHF 2 je Aktie, was aktuell einer Rendite von 4% entspricht. (...) Die Aussichten 2021 dürften wegen der Unsicherheit durch Covid-19 eher vorsichtig formuliert werden. Wir gehen für das laufende Jahr von einem Wachstum des wiederkehrenden EBIT von rund 7% (organisch und in LW) aus. Die in vielen Märkten lancierten Stimulierungsmassnahmen und auch die im Januar bekannt gegebene Übernahme von Firestone Building Products dürften unterstützend wirken. (ÜBERGEWICHTEN)

Website: www.lafargeholcim.com

