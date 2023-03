LafargeHolcim Maroc : CP financier relatif aux résultats 2022

Communiqué de presse

Casablanca, le 16 mars 2023

Résultats annuels 2022

Lors de la réunion du Conseil d'Administration de LafargeHolcim Maroc, tenue le 16 mars 2023 sous la présidence de séance de M. Hassan Ouriagli, le Conseil d'Administration a arrêté comme suit les comptes de LafargeHolcim Maroc au 31 décembre 2022.

Comptes consolidés IFRS

Le résultat net consolidé IFRS au titre de l'exercice 2022 s'établit à 1 392 MDH comparé à 2 010 MDH en 2021.

En MDH 2021 2022 Chiffre d'affaires 8 195 7 985 Résultat d'exploitation courant 3 496 2 696 Résultat net 2 010 1 392

La demande nationale de ciment a reculé de 10,6%* par rapport à 2021 en raison de l'impact négatif du contexte inflationniste au Maroc.

A fin décembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 7 985 MDH, enregistrant une baisse de -2,6% par rapport à 2021. Cette évolution défavorable est liée à la baisse des volumes de vente compensée partiellement par la hausse des ventes de clinker ainsi que l'augmentation du prix moyen de vente.

-2,6% par rapport à 2021. Cette évolution défavorable est liée à la baisse des volumes de vente compensée partiellement par la hausse des ventes de clinker ainsi que l'augmentation du prix moyen de vente. Le résultat d'exploitation courant s'élève à 2 696 MDH à fin décembre 2022, en baisse de 23% par rapport à la même période en 2021. Cette évolution est liée principalement à la baisse des ventes de ciments ainsi qu'à la hausse des prix des intrants, notamment l'énergie fossile, qui n'a été que partiellement répercutée sur les prix.

Le résultat net consolidé à 1 392 MDH en 2022, est en baisse de -31% par rapport à 2022 en raison de l'augmentation de la contribution sociale en 2022 et de l'impact de la révision de la base d'impôt différé suite à la hausse progressive de l'IS de 2023 à 2025 prévue dans la loi de finance de 2023.

-31% par rapport à 2022 en raison de l'augmentation de la contribution sociale en 2022 et de l'impact de la révision de la base d'impôt différé suite à la hausse progressive de l'IS de 2023 à 2025 prévue dans la loi de finance de 2023. Le retour sur capitaux investis s'établit à 9,6%.

Comptes sociaux

Le résultat net social de LafargeHolcim Maroc a été arrêté à 1 327 MDH au 31 décembre 2022.

Le Conseil d'Administration propose la distribution d'un dividende de 66 Dh par action au titre de l'exercice 2022.

Perspectives

Dans un contexte incertain au niveau mondial, LafargeHolcim Maroc poursuit ses efforts d'optimisation de coûts tout en restant focalisé sur la sécurité de ses employés et de ses partenaires, la qualité de service et le développement de son offre pour améliorer la satisfaction de ses clients.

Par ailleurs, le programme de développement durable de la société, qui vise notamment le développement de l'utilisation des énergies vertes (combustibles de substitution et électricité renouvelable), permettra à terme de réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés et à la volatilité de leurs cours. A ce jour, plus de 80% de la consommation électrique de LafargeHolcim Maroc provient de sources renouvelables.

Changement de Président

Le Conseil a nommé Monsieur Said Elhadi Président du Conseil d'administration en remplacement de M. Ali Fassi Fihri que le Conseil remercie vivement pour sa contribution au développement de la société.

Source : Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville

propos de LafargeHolcim Maroc

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca. LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe Holcim, leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, et Al Mada - Positive Impact - fonds d'investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé́à la modernisation du secteur de la construction et l'essor économique du Maroc. Son ambition est d'être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d'innovation et les savoir-faire apportés au secteur de la construction au Maroc. Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d'une croissance durable, à l'écoute des évolutions de la société, et respectueuse de l'environnement et de toutes les parties prenantes.