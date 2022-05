LafargeHolcim Maroc : Communiqués de presse Projet transplanation arganier adultes VF - 24 Mai 2022

Pour présenter le projet de recherche et discuter des premiers résultats générés, une table ronde sur la transplantation d'arganiers adultes a été organisée en marge de la 6ème édition du Congrès International de l'Arganier (accessible via le https://fb.watch/d5T872IQo6/ )

A l'issue de cette recherche, un guide sur les bonnes pratiques de transplantation de l'arganier adulte sera publié et les résultats du projet de recherche seront partagés aux niveaux national et international.

Cette première expérience mondiale de transplantation d'arganiers adultes a été menée dans le cadre d'un projet de recherche, sur 3 périodes distinctes pendant 2 ans (hiver, printemps et été) et en testant 2 techniques de prétraitement (arrosage et cernage). Cela a permis une maitrise des techniques possibles et des conditions de réussite. Les résultats préliminaires montrent un taux de réussite de 70%.

Cette expérience vise à concilier la préservation de cette ressource endémique du Maroc et le développement économique de la Réserve de Biosphère Arganeraie. Les arganiers existants dans des zones destinées à des activités économiques dans l'Arganeraie ont été déplacés vers des sites de plantation où les arbres pourront être sauvegardés et continuer à se développer.

A propos de LafargeHolcim Maroc

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca. LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe Holcim, leader mondial des matériaux de construction, et Al Mada - Positive Impact - fonds d'investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. Présente dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation du secteur de la construction et l'essor économique du Maroc. Son ambition est d'être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d'innovation et les savoir-faire apportés au secteur de la construction au Maroc. Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d'une croissance durable, à l'écoute des évolutions de la société, et respectueuse de l'environnement et de toutes les parties prenantes.

A propos de l'ANDZOA :

Dans une optique de développement rural axé sur une approche intégrée et durable, et vu l'importance que revêtent la sauvegarde et le développement intégré des espaces oasiens et de l'Arganeraie, l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasienne et de l'Arganier (ANDZOA) a été créée, conformément au Dahir n°, 1-10-187 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010) portant promulgation de la loi n° 06-10 du 18 Février 2010.

L'ANDZOA a pour missions d'élaborer, en coordination avec les autorités gouvernementales, les corps élus et les organismes concernés, un programme global de développement des zones de son intervention, d'assurer son exécution, le suivi de sa réalisation et son évaluation ; et ce, dans le cadre d'un développement durable aux niveaux économique, social, culturel, environnemental et humain conformément aux orientations et stratégies décidées.

La zone d'intervention de l'Agence comprend les zones oasiennes situées dans les zones sahariennes et présahariennes du Royaume, ainsi que les aires géographiques de l'arganier. Administrativement, elle couvre 05 régions, 16 provinces et 400 communes.

A propos de l'AgroTech Souss Massa :

L'Association Agrotechnologies du Souss Massa (AgroTech Souss Massa), est une association professionnelle marocaine. Elle a été créée le 29 mars 2006, à l'initiative du Conseil Régional du Souss Massa.

AgroTech Souss Massa est un Cluster ou pôle de compétitivité du Souss Massa ayant comme membres les institutions des élus, les institutions publiques et privées et les opérateurs économiques ayant un lien avec l'agriculture. Son objectif est de dynamiser le secteur, renforcer la coopération et créer des synergies entre ses différents partenaires afin de développer des programmes innovants en matière de développement durable et de protection des ressources naturelles et de l'environnement de la Région Souss Massa.

Son siège est à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole d'Agadir (Agrotech2.agrotech.ma)