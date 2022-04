LafargeHolcim : Résultats financiers 2021 29/04/2022 | 13:24 Envoyer par e-mail :

d'affaires, à la bonne maîtrise des coûts et à l'amélioration de la performance industrielle et commerciale, atténuée partiellement par la hausse des prix de l'énergie sur la deuxième partie de l'année.

Le résultat net consolidé à 2 010 MDH en 2021, est en hausse de 34,7% par rapport à 2020 en raison de l'amélioration du résultat d'exploitation et de l'impact de la contribution au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19 (+500 MDH) versée en 2020.

PERSPECTIVES

Dans un contexte de forte inflation de coûts, notamment de l'énergie et des emballages, la demande de ciment devrait rester stable en 2022, après la reprise constatée en 2021.

Après le démarrage réussi de la nouvelle usine d'Agadir, LafargeHolcim Maroc développera ses ventes dans les régions du sud et sera en mesure d'offrir à ses clients une couverture nationale.

LafargeHolcim Maroc maintiendra sa stratégie d'innovation, de différenciation et d'excellence opérationnelle, tout en poursuivant le déploiement de sa feuille de route développement durable.

Ainsi, en ligne avec ses engagements environnementaux, LafargeHolcim Maroc accélèrera la mise en place de filières de valorisation des déchets ménagers, grâce à la signature l'année dernière d'une convention avec les autorités nationales.

C - PRINCIPES COMPTABLES

En application de l'avis n°5 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) du 26/05/2005 et conformément à la réglementation boursière en vigueur, les comptes consolidés du Groupe LafargeHolcim Maroc publiés, sont établis conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS) endossés au niveau européen.

D - PÉRIMÈTRE ET RÈGLES DE CONSOLIDATION

Le périmètre consolidé comprend les sociétés suivantes :

Société Activité % d'intérêt Méthode de consolidation

LafargeHolcim Maroc Ciment, béton, granulat et mortier 100,00% Intégration globale
Geocycle Maroc Autres 100,00%
Centrale Marocaine de Construction Ciment 100,00%
Lafarge Ciments Sahara Ciment 100,00%
Andira Autres 100,00%
Lubasa Maroc Autres 100,00% Intégration globale
Lafarge Calcinor Autres 100,00% Intégration globale
CBM Ciment 100,00% Intégration globale
SDGT Granulat 100,00% Intégration globale
MATEEN Autres 100,00% Intégration globale
Ceval Autres 50,00% Mise en équivalence
Autres 50,00% Mise en équivalence
Autres 50,00% Mise en équivalence
Autres 33,33% Mise en équivalence
Autres 33,33% Mise en équivalence

E - PRINCIPALES RÈGLES ET MÉTHODES ADOPTÉES

Immobilisations corporelles - IAS 16 - Les immobilisations corporelles sont évaluées selon la méthode du coût historique. Les méthodes d'amortissement des immobilisations corporelles sont les suivantes :

- les terrains de carrières sont amortis en fonction des tonnages extraits pendant l'exercice rapportés à la capacité d'extraction totale estimée de la carrière sur sa durée d'exploitation ;

- les autres terrains ne sont pas amortis ; Dont Dettes liées aux contrats de location financement Dont Dettes liées aux contrats à droit d'usage Dont Autres dettes

- les bâtiments administratifs sont amortis linéairement sur leur durée d'utilité estimée selon la décomposition suivante : gros œuvres - charpente métallique :50 ans, étanchéité, toiture et autres : 10 ans, agencements et aménagements : 15 ans, installations techniques fixes : 25 ans, menuiserie15 ans ; Dettes fournisseurs courantes Autres créditeurs courants

- Les bâtiments industriels sont amortis sur une durée d'utilité allant de 20 à 30 ans ; Passifs liés aux actifs non courants détenus en vue de la vente Passifs courants 2 289 106 1 988 965

- les matériels, équipements et installations sont amortis linéairement sur leur durée de vie estimée allant de 8 à 30 ans. TOTAL PASSIF 9 567 423 9 693 716 Goodwill - IAS 36 - TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 20 999 122 20 298 970 Conformément aux dispositions de la norme IAS 36 - Dépréciation d'actifs, les goodwills ne sont plus amortis depuis le 1er janvier 2006 (date de transition aux IFRS) mais sont testés au minimum une fois par an pour détecter d'éventuelles pertes de valeur. (en milliers de dirhams) Avant 2006, le Groupe amortissait linéairement ses goodwills sur une durée d'utilité de 10 ans. Exercice clos Chiffre d'affaires 31-déc-218 194 570 31-déc-20 6 980 066 Provisions, passifs éventuels - IAS 37 - Autres produits de l'activité Produits des activités ordinaires Achats 8 194 570(2 348 576) 6 980 066 (1 816 413) Autres charges externes Frais de personnel Impôts et taxes (999 634) (734 519) Conformément à IAS 37, le montant des provisions comptabilisé par le Groupe est basé sur la meilleure estimation de la sortie d'avantages économiques futurs à la date où le Groupe a comptabilisé cette obligation. Le montant des provisions est ajusté à chaque date de clôture en tenant compte de l'évolution éventuelle de l'estimation de la sortie d'avantages futurs attendus. Amortissements et provisions d'exploitation Autres produits et charges d'exploitation Charges d'exploitation courantes Résultat d'exploitation courant Cessions d'actifs (647 168) (59 666) (650 134) (499 379) Stocks - IAS 2 - (51 343) (787 096) 6 971 (4 698 207) 3 496 363 (14 943) (3 903 693) 3 076 373 Conformément à IAS 2, les stocks et en-cours de production industrielle sont évalués au plus bas de leur coût de revient et de leur valeur nette de réalisation. Le calcul de dépréciation des stocks est fondé sur une analyse des changements prévisibles de la demande, des technologies ou du marché afin de déterminer les stocks obsolètes ou en excès. (722) (2 146) Immobilisations incorporelles - IAS 38 - Cessions de filiales et participations Autres produits et charges d'exploitation non courants Autres produits et charges d'exploitation Résultat d'exploitation (291 936) (633 778) Conformément aux critères établis par la norme IAS 38 - Immobilisations incorporelles, un actif est enregistré au bilan s'il est probable que les avantages économiques futurs liés à cet actif iront au Groupe.

(292 658) 3 203 705 (635 924) 2 440 449 Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement les logiciels. Ils sont amortis par annuités constantes sur une durée n'excédant pas sept ans. Coût de l'endettement financier net Autres produits financiers Autres charges financières Résultat financier 3 123 (203 788) 2 561 (227 647) Avantages au personnel - IAS 19 - Résultat avant impôt des entreprises intégrées Impôts sur les bénéfices (200 665) 3 003 040 (225 086) 2 215 363 Conformément à la norme IAS 19 - Avantages du personnel, les obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi du régime à prestations définies sont calculées, annuellement par des actuaires indépendants. (1 107 395) (911 095) Cette méthode prend en compte, sur la base d'hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération futur, l'espérance de vie et la rotation du personnel. Impôts différés 94 157 188 871 Résultat net des entreprises intégrées 1 989 802 1 493 139 Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence Résultat net des activités poursuivies 20 684 (912) 2 010 486 1 492 227 Le groupe a adopté l'option proposée par l'amendement de l'IAS 19, avantages au personnel, pour constater au niveau des capitaux propres, les gains et pertes actuariels issus des changements des hypothèses actuarielles qui affectent l'évaluation des obligations. Résultat net des activités abandonnées Résultat de l'ensemble consolidé Intérêts minoritaires Impôts différés - IAS 12 - Résultat net - Part du Groupe 2 010 4862 010 486 1 492 227 1 492 227 Résultat net par le nombre moyen d'actions de la période - de base Conformément aux dispositions de la norme IAS 12 -Impôts différés-, les provisions pour impôts différés sont constituées selon la méthode du report variable et de la conception étendue sur les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs valeurs fiscales. 86,2 64,0 - dilué 86,2 64,0 Les impôts différés sont calculés par application de la législation fiscale en vigueur. Les actifs d'impôts différés ne sont constatés que si leur récupération est probable. A - DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ La charge d'impôts courants et différés est comptabilisée au compte de résultat de la période sauf s'ils sont générés par une transaction ou un événement comptabilisé directement en capitaux propres. LafargeHolcim Maroc est une société anonyme de droit marocain. Elle a été constituée en 1981. Son siège social est situé au 6, route de Mekka - Quartier Les Crêtes à Casablanca. Nouvelle interprétation entrée en vigueur en mai 2021 Premier cimentier marocain, LafargeHolcim Maroc dispose d'une capacité de production supérieure à 13.5 millions de tonnes par an. Le groupe LafargeHolcim Maroc est organisé en deux branches d'activités : Ciments et Autres (Granulats,Bétons,Valorisation des déchets industriels et trading). L'IAS Board a validé la nouvelle interprétation de l'IFRIC lié aux avantages sociaux sans apporter d'amendement à la norme IAS19. L'action LafargeHolcim Maroc est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 1997. Cette décision modifie la manière de calculer les engagements relatifs à certains régimes à prestations définies, notamment l'indemnité de fin de carrière (IFC). Les termes "LafargeHolcim Maroc" et "la société mère", utilisés ci-après, font référence à la société anonyme de droit marocain (hors filiales consolidées). Le terme "Groupe" fait référence à l'ensemble économique composé de la Société LafargeHolcim Maroc et de ses filiales consolidées. Les états financiers sont présentés en dirhams arrondis au millier le plus proche. Du fait que l'attribution des droits à l'IFC accordée par LHM à son personnel ne dépend pas de l'ancienneté. La nouvelle méthode n'a pas d'impact sur l'évaluation de la provision relative à cet engagement. F - ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE Aucun événement post-clôture significatif n'est intervenu depuis le 31 décembre 2021. Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 18 mars 2022. B - ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FAITS MARQUANTS G - COMMUNICATION FINANCIÈRE A fin décembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 8 195 MDH, enregistrant une hausse de +17,4% par rapport à 2020. Le jeu complet des états financiers consolidés du Groupe LafargeHolcim Maroc au 31 décembre 2021 établis conformément aux normes internationales sera mis à votre disposition sur le site Internet de LafargeHolcim Maroc, à l'adresse suivante :www.lafargeholcim.maà partir du 29 avril 2022. Cette évolution s'explique par la reprise des ventes de ciment et de béton prêt à l'emploi en 2021 comparée à l'exercice précédent qui a été fortement impacté par la crise sanitaire. Ce jeu complet comprend outre l'état de la situation financière, le compte de résultat, l'état des flux de trésorerie, l'état de variation des capitaux propres, la note aux principes comptables détaillée ainsi que les notes annexes choisies conformément aux dispositions des normes IAS / IFRS. Le résultat d'exploitation courant de 2021 augmente de 13,7% par rapport à 2020, grâce à la croissance du chiffre ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 7 372 391 7 372 391 106 159 92 907 10 948 046 10 865 184 55 816 47 522 62 983 66 787 102 962 97 224 102 962 96 924 300 15 279 122 220 163 159 233 393 197 307 760 695 711 641 5 425 295 5 834 908 5 386 769 5 803 903 38 526 31 005 858 934 960 895 7 278 317 7 704 751 175 169 200 959 166 724 154 465 149 436 137 950 17 288 16 515 845 169 784 898 1 102 044 848 643 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 406 095 379,64Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé ....... 7 766 572 803,38Prime d'émission, de fusion, d'apport 5 162 347 194,49 5 162 347 194,49 Ecarts de réévaluation Réserve légale 7 674 837 541,76Autres réserves 70 293 720,00 2 338 684 638,48 70 293 720,00 2 334 261 993,09 91 735 261,62 Report à nouveau 7 213 440 598,90 882 826 550,93 Résultats nets en instance d'affectation 1 322 696 054,12Résultat net de l'exercice 2 575 826 588,72Total des capitaux propres (A) 13 792 765,15CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) 1 992 396 741,92 10 266 659 494,89 371 929 119,66 1 170 406 969,42 9 440 247 077,00 498 471 576,85 44 869 864,35 1 103 671,47 2 372 325 104,16 494 458 707,75 Subvention d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT (C) 371 929 119,66 5 386 769 034,85 498 471 576,85 5 803 902 610,45 37 478 170,79Emprunts obligataires 59 092 062,42Autres dettes de financement 5 386 769 034,85 397 888 474,54 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) Provisions pour risques Provisions pour charges 236 121 186,53 65 237 016,47 170 884 170,06 5 803 902 610,45 217 079 047,23 67 221 623,02 149 857 424,21 ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E) 15 880 567 489,67Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement 444 842 828,34 16 261 478 835,93 Total I (A+B+C+D+E) 15 959 700 311,53 593 490,01 PASSIF CIRCULANT 332 358 521,24 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 1 807 737 906,19 1 529 842 885,10 66 165 209,38Fournisseurs et comptes rattachés 806 755 238,04 740 975 075,93 45 725 607,71Clients créditeurs, avances et acomptes 117 200 442,87 99 381 659,06 1 377 169 329,45Personnel 179 329 622,04 142 052 433,47 14 975 635,00 927 134 650,05 Organismes sociaux Etat 35 556 910,48 40 129 024,42 401 199 484,83 223 885 514,68 7 655 353,52 149 503 921,75 Comptes d'associés 7 118 205,15 201 003 147,15 59,00Autres créanciers 260 578 002,78 81 976 030,37 246 801 344,17Comptes de régularisation-passif 31 098 365,96AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H) 130 586 327,84 2 320 595,00 1 090 265,95 1 823 102 423,74 Total II (F+G+H) 1 940 644 829,03 440 000,02 156 290 947,54 1 987 969,49 1 688 121 802,13 TRÉSORERIE 94 005 423,41TRÉSORERIE-PASSIF 140 180 922,03 149 853 223,16 Crédits d'escompte 93 882 536,14Crédits de trésorerie 122 887,27 94 005 423,41 17 797 675 336,82 Banques (soldes créditeurs) Total III 140 180 922,03 140 180 922,03 149 853 223,16 149 853 223,16 TOTAL GENERAL I+II+III 18 342 304 586,99 17 797 675 336,82 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) AU 31 DÉCEMBRE 2021 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) - SUITE - (en dirhams) Opérations (en dirhams) OpérationsConcernantNATURE Propres à les exercices TOTAUX DE L'EXERCICE l'exercice 1 précédents 2 3=1+2 TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4 Concernant TOTAUX DE L'EXERCICE NATURE Propres à les exercicesl'exercice 1 précédents 2 3=1+2 TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4 IPRODUITS D'EXPLOITATION VII RÉSULTAT COURANT (reports) 3 260 543 587,41 2 671 275 480,32 Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produitsChiffre d'affaires 5 042 897,70 8 052 885 757,60 5 042 897,70 8 052 885 757,60 8 057 928 655,30 8 057 928 655,30 Variation de stocks de produits 42 317 012,32 42 317 012,32 2 950 045,28 6 844 603 091,79 6 847 553 137,07 -49 166 971,16 VIII PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations 1 786 419,00 1 786 419,00 Subventions d'équilibre Immobilisations produites par l'entreprise Subventions d'exploitation Reprises sur subventions Autres produits d'exploitation d'investissement Reprises d'exploitation: transferts de chargesTotal I 190 501 055,73 190 501 055,73 8 290 746 723,35 8 290 746 723,35 73 040 661,00 6 871 426 826,91 Autres produits non courants Reprises non courantes ; transferts de IICHARGES D'EXPLOITATION charges 6 548 092,00 134 708 786,59 6 548 092,00 134 708 786,59 Achats revendus de marchandises 2 953 843,95 2 953 843,95 2 178 179,41 Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes 2 273 179 035,68 2 273 179 035,68 1 743 961 561,97 Total VIII 143 043 297,59 143 043 297,59 10 342 311,64 636 853 469,75 647 195 781,39 998 292 484,50 998 292 484,50 737 106 483,07 IXCHARGES NON COURANTES Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitationTotal II 58 312 117,77 58 312 117,77 49 992 830,99 633 782 849,22 633 782 849,22 585 821 196,40 Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées 1 135 201,65 1 135 201,65 1 938 044,03 68 438 673,44 68 438 673,44 5 646 459,10 812 604 815,16 812 604 815,16 4 847 563 819,72 4 847 563 819,72 III 3 443 182 903,63 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 868 372 494,28 3 993 079 205,22 2 878 347 621,69 Subventions accordées Autres charges non courantes IVPRODUITS FINANCIERS Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 169 343 868,99 151 790 175,38 169 343 868,99 151 790 175,38 634 225 213,99 611 770 660,40 Produits de titres de participation et autres titres immobilisés 4 544 824,34 4 544 824,34 5 250 000,00Total IX 322 269 246,02 322 269 246,02 1 247 933 918,42 Gains de change 2 395 184,39 2 395 184,39 1 761 832,56 Intérêts et autres produits financiers 3 078 861,44 3 078 861,44 3 647 378,18 Reprises financières ; transferts de chargesTotal IV 7 566 023,95 7 566 023,95 107 285 211,47 X XIRÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX) -179 225 948,43 -600 738 137,03 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) 3 081 317 638,98 2 070 537 343,29 17 584 894,12 IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS 17 584 894,12 117 944 422,21 XII 1 088 920 897,06 900 130 373,87 VCHARGES FINANCIÈRES Charges d'intérêts 167 159 656,87 167 159 656,87 Pertes de change 3 289 589,51 3 289 589,51 Autres charges financières Dotations financièresTotal V 22 952 363,48 22 952 363,48 6 822 600,48 200 224 210,34 6 822 600,48 200 224 210,34 VIRÉSULTAT FINANCIER (IV-V) -182 639 316,22 VII RÉSULTAT COURANT (III+VI) 3 260 543 587,41 183 963 741,83 2 282 149,46 673,79 138 769 998,50 325 016 563,58 -207 072 141,37 2 671 275 480,32 XIII RÉSULTAT NET (XI-XII) 1 992 396 741,92 1 170 406 969,42 XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 8 451 374 915,06 7 636 567 030,51 XVTOTAL DES CHARGES (II +V+IX+XIII) 6 458 978 173,14 6 466 160 061,09 XVIRÉSULTAT NET (total des produits-total des charges) 1 992 396 741,92 1 170 406 969,42 Exercice (en dirhams) Brut Amortissements Net et provisions ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 682 440 374,13 378 722 051,73 303 718 322,40 Frais préliminaires Charges à repartir sur plusieurs exercices 682 440 374,13 378 722 051,73 303 718 322,40 Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 7 945 920 668,61 165 277 171,11 7 780 643 497,50 Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires 50 100 981,31 50 100 981,31 Fonds commercial 7 682 256 303,44 7 418 761,68 7 674 837 541,76 Autres immobilisations incorporelles 213 563 383,86 107 757 428,12 105 805 955,74 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 19 485 322 373,96 12 141 839 324,10 7 343 483 049,86 Terrains 981 135 389,81 91 927 034,19 889 208 355,62 Constructions 4 023 566 793,05 1 698 336 975,97 2 325 229 817,08 Installations techniques, matériel et outillage 13 827 807 831,67 10 198 060 289,92 3 629 747 541,75 Matériel de transport 49 306 723,28 13 363 348,75 35 943 374,53 Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 156 248 570,09 105 494 249,36 50 754 320,73 Autres immobilisations corporelles 33 656 501,36 32 838 507,63 817 993,73 Immobilisations corporelles en cours 413 600 564,70 1 818 918,28 411 781 646,42 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 581 531 546,72 118 204 377,40 463 327 169,32 Prêts immobilisés 34 316 427,66 1 121 207,84 33 195 219,82 Autres créances financières 69 219 184,43 500 000,00 68 719 184,43 Titres de participation 477 995 934,63 116 583 169,56 361 412 765,07 Autres titres immobilisés ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 28 695 214 963,42 12 804 042 924,34 15 891 172 039,08 ACTIF CIRCULANT STOCKS (F) 719 789 425,95 78 743 946,39 641 045 479,56 Marchandises 870 488,77 476 200,34 394 288,43 Matières et fournitures consommables 560 973 589,26 76 630 849,54 484 342 739,72 Produits en cours Produits intermédiaires et produits résiduels 107 939 669,68 107 939 669,68 Produits finis 50 005 678,24 1 636 896,51 48 368 781,73 CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 1 715 538 716,98 358 255 785,94 1 357 282 931,04 Fournis débiteurs, avances et acomptes 7 130 236,31 7 130 236,31 Clients et comptes rattachés 1 288 530 859,70 288 939 205,53 999 591 654,17 Personnel 6 633 542,63 6 633 542,63 État 48 195 298,34 48 195 298,34 Comptes d'associés 43 907 559,00 43 907 500,00 59,00 Autres débiteurs 282 534 684,89 25 409 080,41 257 125 604,48 Comptes de régularisation-Actif 38 606 536,11 38 606 536,11 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 263 280 480,55 263 280 480,55 ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) 2 635 117,00 2 635 117,00 TOTAL II (F+G+H+I ) 2 701 243 740,48 436 999 732,33 2 264 244 008,15 TRÉSORERIE TRÉSORERIE ACTIF 189 426 616,10 2 538 076,34 186 888 539,76 Chèques et valeurs à encaisser Banques, TG et CCP 189 426 616,10 2 538 076,34 186 888 539,76 Caisse, régie d'avances et accréditifs TOTAL III 189 426 616,10 2 538 076,34 186 888 539,76 TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 31 585 885 320,00 13 243 580 733,01 18 342 304 586,99 Aux actionnaires de la société LAFARGEHOLCIM MAROC S.A. Bd Sidi Mohammed Benabdellah Bâtiment C - Tour Ivoire 3 - 3ème étage La Marina - Casablanca 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour 20 050 Casablanca 6, Route de la Mecque - Californie Maroc Quartier les Crêtes 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour 20 050 Casablanca 6, Route de la Mecque - Californie Maroc Quartier les Crêtes Maroc 20150 Casablanca Maroc 20150 Casablanca RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT D'AUDIT SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 Audit des états de synthèse Opinion Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 28 avril 2020, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société LafargeHolcim Maroc S.A., qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des infor-mations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de KMAD 10.638.589 dont un bénéfice net de KMAD 1.992.397. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 18 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de LafargeHolcim Maroc S.A. et de ses filiales (Groupe LafargeHolcim Maroc), qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2021, ainsi que l'état consolidé du résultat global, l'état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés MAD 11. 432 millions dont un bénéfice net consolidé de MAD 2.010 millions. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 18 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patri-moine de la société LafargeHolcim Maroc S.A.au 31 décembre 2021, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée du groupe au 31 décembre 2021, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS) telles qu'adoptées dans l'Union Européenne. Fondement de l'opinion Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers consolidés de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comp-table en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers consolidés Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du groupe. Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'ano-malies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. - nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsifica-tion, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ; - nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; - nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploi-tation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opi-nion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ; - nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. - nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'ex-ploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situa-tions futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ; Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris les informations four-nies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Vérifications et informations spécifiques

- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit. Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincé-rité et la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Casablanca, le 24 mars 2022 Casablanca, le 24 mars 2022 Les Commissaires aux Comptes Les Commissaires aux Comptes LafargeHolcim Maroc, 6, route de Mekka, Quartier les Crêtes, Casablanca 20150 / R.C. Casablanca 40779 / I.F. 016 40 889 - I.C.E. 001561191000066 Questions clés identifiées Notre réponse Le Bilan de la société comprend des immobilisations corpo-relles présentant des valeurs comptables nettes de MMAD 7 343 représentant 40 % du total des actifs de la société. Ces actifs peuvent présenter un risque de dépréciation lié à des facteurs internes ou externes, notamment des conditions de marché défavorables, des changements de législations ou de réglementations, une évolution de l'environnement concurrentiel et une détérioration de la performance de la société. La société réalise des tests de dépréciation sur ces immobili-sations corporelles en cas d'identification d'un indice de perte de valeur selon les principes décrits dans le paragraphe « Evaluation des immobilisations » de l'état A1 de l'ETIC « Etat des informations complémentaires ». Une dépréciation doit être constatée, dès lors que la valeur comptable de l'actif excède sa valeur actuelle. Le test de dépréciation des immobilisations corporelles est considéré comme un point clé de l'audit compte tenu de la matérialité des montants pris dans leur ensemble, des montants significatifs en termes de dépréciation qui pourraient potentiel-lement en résulter et du fait du degré élevé d'estimations et de jugement requis par la société pour apprécier les indices de perte de valeur et la valeur actuelle des actifs. Les éléments de jugement incluent notamment des hypothèses relatives à l'évolution de l'activité de la société. Nous avons pris connaissance des procédures mises en place par la direction dans le cadre des tests de dépréciation notam-ment des jugements relatifs à la détermination des indices de perte de valeur et la détermination de la valeur actuelle. Nous avons examiné les contrôles clés mis en place par la di-rection ainsi que ses conclusions sur la présence ou l'absence d'indicateurs de perte de valeur dans le cadre du processus d'estimation des tests de dépréciation. Pour les cas où un indice de perte de valeur a été identifié et lorsque la valeur actuelle a été appréhendée par la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs : - Nous avons revu la cohérence des hypothèses et des don-nées clés des modèles de flux de trésorerie avec les données historiques et prévisionnelles.

- Nous avons testé par sondage l'exactitude arithmétique des calculs du modèle de flux de trésorerie.

- Nous avons examiné les analyses de sensibilité préparées par la direction afin d'évaluer le niveau de marge entre la valeur actuelle et la valeur comptable. Questions clés identifiées Notre réponse Le Bilan du groupe comprend des immobilisations corporelles s'élevant à MMAD 10.948, représentant 52% du total des actifs du groupe. Ces actifs peuvent présenter un risque de dépréciation lié à des facteurs internes ou externes, notamment des conditions de marché défavorables, des changements de législations ou de réglementations, une évolution de l'environnement concurrentiel et une détérioration de la performance du Groupe. Le Groupe réalise des tests de dépréciation sur ces immobilisa-tions corporelles en cas d'identification d'un indice de perte de valeur selon les principes décrits dans le paragraphe « Tests de dépréciation des actifs » de la Note 3.11 « Tests de dépréciation et pertes de valeur des actifs » de l'annexe aux états financiers consolidés. Une dépréciation doit être constatée, dès lors que la valeur comptable de l'actif excède sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est le montant le plus élevé de la juste valeur diminuée des coûts de cession et de la valeur d'utilité. Le test de dépréciation des immobilisations corporelles est considéré comme un point clé de l'audit compte tenu de la matérialité des montants pris dans leur ensemble, des montants significatifs en termes de dépréciation qui pourraient potentiel-lement en résulter et du fait du degré élevé d'estimations et de jugement requis par le groupe pour apprécier les indices de perte de valeur et la valeur recouvrable des actifs. Les éléments de jugement incluent notamment des hypothèses relatives à l'évolution de l'activité du Groupe. Nous avons pris connaissance des procédures mises en place par la direction dans le cadre des tests de dépréciation notam-ment des jugements relatifs à la détermination des indices de perte de valeur et la détermination de la valeur recouvrable. Nous avons examiné les contrôles clés mis en place par la di-rection ainsi que ses conclusions sur la présence ou l'absence d'indicateurs de perte de valeur dans le cadre des tests de dépréciation. Dans les cas où un indice de perte de valeur a été identifié et lorsque la valeur recouvrable a été appréhendée par la valeur d'utilité : - Nous avons revu la cohérence des hypothèses et des don-nées clés des modèles de flux de trésorerie avec les données historiques et prévisionnelles.

- Nous avons testé par sondage l'exactitude arithmétique des calculs du modèle de flux de trésorerie.

- Nous avons examiné les analyses de sensibilité préparées par la direction afin d'évaluer le niveau de marge entre la valeur recouvrable et la valeur comptable.

