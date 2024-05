Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc met toute son expertise et son savoir-faire au service du développement économique et social du Royaume, en participant à la modernisation du secteur de la construction et en s'inscrivant dans la stratégie nationale de développement durable à horizon 2030. Par le développement de produits et solutions constructives à forte valeur ajoutée, innovantes, durables et respectueuses de l'environnement, LafargeHolcim Maroc contribue à l'essor économique et aux évolutions urbanistiques du Maroc.

