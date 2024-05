Communiqué de presse

Tanger, le 15 Mai 2024

L'usine LafargeHolcim Maroc de Tanger ouvre ses portes pour une journée

dédiée à l'innovation et à la responsabilité sociale

LafargeHolcim Maroc a organisé une journée portes ouvertes à son usine de Tanger, le mercredi 15 mai 2024, offrant ainsi à la presse une opportunité exclusive de découvrir les coulisses de son site de production de pointe.

La journée portes ouvertes vise à faire découvrir aux médias le dispositif de production innovant de l'usine LafargeHolcim Maroc à Tanger, ainsi que les produits spéciaux qui en découlent. Cette journée a également été l'occasion de partager avec les invités les actions engagées de LafargeHolcim Maroc en matière de responsabilité sociale d'entreprise à travers son programme N'BNIOUW L'7AYAT, qui met l'accent sur le développement durable et l'engagement communautaire.

El Mostafa Zaimi, Directeur des usines de Tanger et de Tétouan, a déclaré : "Cette journée portes ouvertes est une occasion unique pour LafargeHolcim Maroc de démontrer notre engagement envers l'innovation et le développement durable. Nous sommes fiers d'ouvrir nos portes pour partager notre histoire, nos valeurs et nos réalisations qui visent à bâtir des liens durables avec les parties prenantes."

LafargeHolcim Maroc a mis en lumière les actions entreprises par son usine de Tanger qui visent à soutenir les coopératives locales, depuis leur création jusqu'à la commercialisation de leurs produits. Les invités ont même pu visiter les locaux d'une des coopératives locales qui a bénéficié de cet accompagnement, démontrant l'engagement de LafargeHolcim Maroc envers le développement économique local et la création d'emplois durables.

Les actions en faveur de l'éducation ont également été évoquées lors des présentations de cette journée portes ouvertes, notamment l'opération « Classes Connectées » qui a permis aux écoles riveraines de l'usine de bénéficier d'équipements informatiques de qualité, renforçant ainsi l'accès à l'éducation et favorisant le développement des compétences numériques chez les jeunes.

Zineb Bennouna, Directrice Communication et RSE de LafargeHolcim Maroc, a ajouté : "Notre engagement envers la responsabilité sociale d'entreprise est au cœur de notre ADN chez LafargeHolcim Maroc. Notre objectif à travers cette journée portes ouvertes est de s'ouvrir davantage sur nos communautés et de montrer notre volonté de créer un impact durable et inclusif dans les communautés où nous opérons."

propos de LafargeHolcim Maroc

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca. LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe Holcim, leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, et Al Mada - Positive Impact - fonds d'investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca.

Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc met toute son expertise et son savoir-faire au service du développement économique et social du Royaume, en participant à la modernisation du secteur de la construction et en s'inscrivant dans la stratégie nationale de développement durable à horizon 2030.

Par le développement de produits et solutions constructives à forte valeur ajoutée, innovantes, durables et respectueuses de l'environnement, Lafarge Holcim Maroc contribue à l'essor économique et aux évolutions urbanistiques du Maroc.