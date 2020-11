LAFUMA SA : COMMUNIQUE DE PRESSE DU 12 NOVEMBRE 2020 OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

Regulatory News :

Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquisition de titres.

Communiqué de mise à disposition du public de la note en réponse et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Lafuma SA

PRIX DE L’OFFRE : 17,99 euros par action Lafuma SA

DURÉE DE L’OFFRE : 10 jours de négociation

Le présent communiqué de presse a été établi et diffusé par Lafuma SA le 12 novembre 2020 en application des dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).

Conformément aux articles L. 621-8 du Code monétaire et financier et 231-26 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 10 novembre 2020, apposé le visa n°20-551 sur la note en réponse établie par la société Lafuma SA (la « Note en Réponse ») relative à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par Calida Holding AG, sur les actions Lafuma SA au prix de 17,99 euros par action Lafuma SA (l’« Offre »).

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Lafuma SA complétant la Note en Réponse ont été déposées auprès de l'AMF le 10 novembre 2020.

La Note en Réponse visée par l’AMF et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Lafuma SA sont disponibles sur le site internet de la société Lafuma SA (http://www.groupe-lafuma.com) ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenues sans frais au siège social de LAFUMA sis 3, Impasse les Prairies à Annecy-le-Vieux (74940).

Avertissement :

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre et ne saurait être considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage aux fins d'achat ou de vente de titres financiers. La diffusion de ce communiqué, l’offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Lafuma SA décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

A propos de LAFUMA SA

Créé en 1930, le groupe LAFUMA SA conçoit, fabrique et commercialise différentes gammes de produits destinés à la pratique des activités de plein air.

Les produits concernent l'équipement de la personne (vêtements, chaussures) et le matériel (sacs, sacs de couchage, tentes, cordes, mobilier de jardin). Les marques de diffusion sont MILLET, LAFUMA et LAFUMA MOBILIER.

LAFUMA SA est coté sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris (ISIN : FR0000035263).

A propos de CALIDA HOLDING GROUP

CALIDA GROUP est un groupe mondial spécialisé dans l'habillement qui a son siège en Suisse.

Il comprend les marques CALIDA et AUBADE sur le segment de la lingerie et les marques MILLET et LAFUMA sur le segment des sports alpins et de l'outdoor ainsi que la marque de mobilier outdoor LAFUMA MOBILIER. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 404 millions CHF et emploie environ 3 000 personnes.

CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange.

