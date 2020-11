Lafuma : 317.538 actions apportées à l'OPR

Société Générale a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Lafuma, soit du 13 au 26 novembre inclus, Calida Holding AG a acquis 317.538 actions au prix unitaire de 17,99 euros.



À la clôture de l'OPR, l'initiateur détient ainsi 6.965.817 actions Lafuma représentant autant de droits de vote, soit 97,96% du capital et des droits de vote de ce fournisseur de vêtements et articles de sport.



Par conséquent, le retrait obligatoire interviendra le 4 décembre, au prix net de tout frais de 17,99 euros par action, et portera sur 136.558 actions, soit 1,92% du capital et des droits de vote. La cotation des actions est suspendue jusqu'à sa mise en oeuvre.



