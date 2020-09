Lafuma : projet d'offre publique de retrait de CALIDA Holding

28/09/2020 | 11:22

La société CALIDA Holding a annoncé le 25 septembre 2020 avoir l'intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire sur les actions de Lafuma non encore détenues par elle, au prix de 17,99 euros par action.



Le conseil d'administration de Lafuma a désigné, le 16 septembre 2020, le cabinet Ledouble, représenté par Madame Agnès Piniot et Monsieur Sébastien Sancho, en qualité d'expert indépendant.



Madame Caroline Barbery-Mebrouk assurera, pour le compte du conseil d'administration, le suivi des travaux de l'expert indépendant.



Le conseil d'administration de Lafuma se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur le projet d'offre publique de retrait qui sera suivie d'un retrait obligatoire, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant.



