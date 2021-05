LAGARDERE: AlphaValue dégrade sa recommandation

AlphaValue a réduit sa recommandation sur le titre Lagardère d'Accumuler à Réduire, avec un objectif de cours abaissé de 22,7 à 20,6 euros. Cette dégradation intervient quelques jours après les révélations du site d'informations économiques Capital concernant un accord avec les créanciers de l'éditeur sur le plafonnement du dividende à 50 centimes, si la dette n'excède pas 2 milliards d'euros.



De plus, l'analyste ajoute que la hausse récente du cours est le résultat de la spéculation et des changements de gouvernance plus que celui des tendances opérationnelles. La volatilité devrait se poursuivre.