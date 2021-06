LAGARDERE : acte la fin de la commandite

Les actionnaires de Lagardère ont approuvé, lors de l'assemblée générale qui se tenait ce jour, le changement de statut du groupe en société anonyme. Ils ont ainsi acté la fin de la gestion par commandite, qui permettait à Arnaud Lagardère, désormais nommé PDG du groupe, de conserver un veto sur toutes les décisions avec seulement 7% du capital. Ce mode de gestion était au centre d'un profond conflit entre plusieurs des plus importants actionnaires de Lagardère, Amber Capital et Vivendi d'un côté, et Arnaud Lagardère et Bernard Arnault de l'autre.