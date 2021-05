Lagardère : Assemblée Générale prévue le 30 juin

L'Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires de Lagardère SCA se tiendra le mercredi 30 juin 2021 à 10 heures à huis clos.



La Brochure de Convocation est à disposition et intègre en particulier les renseignements sur les candidats au Conseil d'Administration et les nouveaux statuts proposés dans le cadre du projet de transformation de la Société en société anonyme. Les actionnaires devront donc approuver le changement du statut de SCA en SA.



' Le groupe a annoncé l'identité des 11 membres de son futur conseil d'administration. Nicolas Sarkozy, Arnaud de Puyfontaine (Vivendi) et Joseph Oughourlian (Amber Capital) sont dans la liste ' souligne ce matin Aurel BGC.



