Lagardere : Avec le Petit Larousse illustré 2022, célébrez les 170 ans des éditions Larousse

Retour Paris, le 27 mai 2021

Avec le Petit Larousse illustré 2022, célébrez les 170 ans des éditions Larousse

LES ÉDITIONS LAROUSSE ONT 170 ANS !

Les éditions Larousse ont été fondées en 1852 par Pierre Larousse. À la fois lexicographe, linguiste et éditeur, il publie en 1856 le Nouveau Dictionnaire de la langue française.

En 1905, Claude Augé le rebaptise le Petit Larousse illustré, en hommage à son créateur.

Avec ce millésime 2022 du Petit Larousse illustré, les éditions Larousse célèbrent leurs 170 ans d'existence.



Pierre Larousse, né à Toucy (Yonne) le 23 octobre 1817, fils d'un charron-forgeron, passe son enfance dans son pays natal.

Une fois ses études à Versailles terminées, il revient diriger l'école de Toucy. En 1852, il fonde à Paris, avec Augustin Boyer, la librairie Larousse. Pierre Larousse y publie une longue série d'ouvrages innovants pour l'enseignement, qui reposent tous sur l'idée générale qu'il faut faire travailler l'esprit des élèves, qu'il faut les accoutumer à penser par eux-mêmes, à trouver des mots dans leur mémoire, des idées dans leur propre jugement.

Près de 170 ans après leur création, les éditions Larousse, fidèles à leur fondateur, continuent d'instruire le monde sur toutes choses et de semer la connaissance à tout vent.

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ 2022

Fidèle à l'exigence de Pierre Larousse, qui voulait faire « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires manuels », le Petit Larousse illustré est tout à la fois un dictionnaire de langue et un dictionnaire encyclopédique à l'illustration abondante et variée, et dont les célèbres pages roses, avec leurs citations, proverbes, maximes et mots historiques, constituent un florilège de notre mémoire collective.

Dictionnaire de langue, car les rédacteurs du Petit Larousse illustré se font l'écho des évolutions de la langue française, en rendant compte des nouveaux mots, expressions ou sens, dont l'usage est avéré, des diversités régionales, qui témoignent d'une histoire et d'une culture spécifiques, et des mots de la francophonie.

Dictionnaire encyclopédique, car le Petit Larousse illustré non seulement fait la part belle aux mots issus des langues scientifiques ou techniques mais offre également de nombreux développements encyclopédiques pour donner au lecteur des informations et des explications précises sur les grandes notions-clés du savoir, en plus de s'enrichir chaque année de nouvelles notices sur des personnalités de premier ordre.

Dictionnaire illustré, enfin, car le Petit Larousse illustré a toujours accordé une grande importance à l'iconographie : les photographies et les cartes permettent de montrer ou de situer, et les dessins et schémas éclairent le sens d'une définition ou expliquent un fonctionnement. Rassemblées en planches, autour d'une thématique particulière, des illustrations dans la grande tradition Larousse invitent à la réflexion, suscitent l'imagination, attisent la curiosité et favorisent le travail de la mémoire.

LA RÉFÉRENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Le plus complet

Plus de 63 800 mots

125 000 sens

20 000 locutions

2 000 régionalismes et mots de la francophonie

Le plus illustré

Une véritable documentation encyclopédique

5 500 cartes, dessins, photographies et schémas

150 planches illustrées

Le plus actuel

28 000 noms propres : lieux, personnalités, événements

Le plus numérique

Avec une carte d'activation pour bénéficier d'un accès privilégié au Dictionnaire Internet Larousse 2022, contenant plus de 80 000 mots.

Le Grand Larousse illustré : 45,90 € - Le Petit Larousse illustré : 31,95 €