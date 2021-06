Lagardere : Hachette Livre acquiert la majorité de l'éditeur de jeux Hiboutatillus, créateur de Blanc Manger Coco.

Hachette Livre acquiert la majorité de l'éditeur de jeux Hiboutatillus, créateur de Blanc Manger Coco.

Créée en 2015 par Thibault Lorcy et Louis Roudaut, Hiboutatillus est une société d'édition de jeux de société française indépendante et spécialisée dans les party games. Elle est l'éditeur et le créateur du célébrissime jeu Blanc Manger Coco vendu à plus de 1,7 millions d'exemplaires depuis son lancement et parmi les meilleures ventes de jeux de société en France.

Rattaché à Hachette Boardgames, Hiboutatillus viendra renforcer et diversifier le portefeuille de studios de création et de développement de jeux de société de la branche, aux côtés de Gigamic, Studio H, Funnyfox, Sorry We Are French et le Scorpion Masqué. En France, l'éditeur est distribué par Blackrock Games qui fait également partie d'Hachette Boardgames.

Hiboutatillus a pour ambition de poursuivre son développement par la création de nouveaux jeux de société, en complément des nouvelles déclinaisons de Blanc Manger Coco.

Les deux fondateurs, Thibault Lorcy et Louis Roudaut précisent « Nous sommes très heureux de rejoindre la famille Hachette Livre avec laquelle nous étions déjà en étroite collaboration depuis plusieurs années à travers la distribution de nos jeux. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans notre aventure ludique et une nouvelle dynamique pour Hiboutatillus ».

« Hiboutatillus est complémentaire aux autres studios du portefeuille d'Hachette Boardgames, notamment grâce à son expertise en party games incarnée par le formidable succès du jeu Blanc Manger Coco », indique Isabelle Jeuge-Maynart, CEO d'Hachette Boardgames.

Fabrice Bakhouche, Directeur Général délégué d'Hachette Livre déclare : « L'acquisition d'Hiboutatillus illustre la volonté stratégique forte d'Hachette Livre de poursuivre sa diversification dans le domaine des activités de loisirs et de jeu. Le groupe consolide ainsi sa position d'acteur majeur dans l'industrie du jeu de société en France ».

Hachette Boardgames

Hachette Boardgames est une branche de Hachette Livre dédiée aux jeux de société. Elle comprend les studios de création Le Scorpion Masqué, Funnyfox, Studio H, et Sorry We Are French mais aussi les éditeurs et distributeurs Gigamic et Blackrock Games acquises en 2019. De nombreux jeux du portefeuille d'Hachette Boargames ont été primés : Oriflamme (Studio H), As d'or 2020 ; Roulapik (Gigamic), KinderSpiel des Jahres 2020; Micro Macro (Blackrock), As d'or 2021 ; Dragomino (distribution Blackrock), As d'or Jeunesse 2021.

Hachette Livre

Le groupe Hachette Livre, filiale de Lagardère SCA, est le troisième groupe mondial d'édition grand public (trade et éducation). Avec un chiffre d'affaires de 2 375 M€ pour l'année 2020, il est n°1 en France, n°2 au Royaume-Uni, n° 3 en Espagne, et n° 4 aux USA (en trade). La centaine de maisons d'édition qui font partie du groupe publie environ 17 000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, principalement en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l'édition grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire, parascolaire et fascicules. Hachette Livre est basé à Vanves, France.