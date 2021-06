Lagardere : Hachette Livre s'associe au groupe Randolph, distributeur et éditeur de jeux de société canadien pour le développement d'Hachette Boardgames en Amérique du Nord

Hachette Livre s'associe au groupe Randolph, distributeur et éditeur de jeux de société canadien pour le développement d'Hachette Boardgames en Amérique du Nord

Le groupe Randolph est l'un des principaux distributeurs canadiens indépendants de jeux de société, mais aussi le créateur et franchiseur des pubs ludiques du même nom, et l'éditeur de quelques très beaux succès, dont les ventes cumulées approchent le million d'exemplaires vendus.

Randolph a développé, depuis 2012, l'un des plus grands réseaux de pubs ludiques au monde, en réunissant plus de 40.000 joueurs par semaine. Le groupe dispose donc d'excellents outils pour être à l'écoute du public des jeux de société et en contact régulier avec la communauté des joueurs, renforçant ainsi la stratégie d'Hachette Livre d'explorer le marché du jeu grand public sous toutes ses formes.

Dans le cadre de cette opération, Hachette Livre rentre au capital du groupe Randolph, qui devient coactionnaire du studio de jeux canadien le Scorpion Masqué, acquis par Hachette Livre à la fin de l'année 2020.

Cet investissement permet à Hachette Livre, à travers sa branche Hachette Boardgames, de venir renforcer sa présence au Canada aux côtés d'un groupe canadien de jeux de société disposant à la fois d'une capacité de création, de distribution et de promotion importantes.

Le groupe Randolph, distributeur de longue date de Gigamic au Canada aura désormais pour mission de faire rayonner les créations des studios d'Hachette Boardgames au Canada et, à terme, dans toute l'Amérique du Nord.

L'équipe du Scorpion Masqué, toujours animée par son fondateur Christian Lemay, rejoindra bientôt les équipes Randolph dans de nouveaux bureaux. Les deux studios préserveront leur personnalité créative et l'authenticité qui ont fait leur succès respectif. Les jeux du Scorpion Masqué seront distribués au Canada exclusivement par Randolph à partir du 1er septembre 2021.

« Cette opération permet à Randolph de faire rayonner l'industrie québécoise à travers le monde du jeu de société contemporain. Hachette Boardgames se révèle un partenaire de choix pour réaliser nos ambitions au sein d'une industrie en forte croissance», indique Sébastien Nadeau, Directeur Général du groupe Randolph.

« Le groupe Randolph est un acteur au modèle unique, au savoir-faire reconnu et en forte croissance avec qui nous partageons des valeurs, des ambitions et une vision similaire de l'évolution du jeu de société », indique Isabelle Jeuge-Maynart, CEO d'Hachette Boardgames.

Fabrice Bakhouche, Directeur Général délégué d'Hachette Livre déclare : « Nous souhaitons poursuivre et accélérer le développement d'Hachette Livre dans le jeu de société en Europe et en Amérique du Nord. C'est dans ce cadre que s'inscrit le partenariat noué avec le groupe Randolph, dont je me réjouis.»

Hachette Boardgames est une branche de Hachette Livre dédiée aux jeux de société. Elle comprend les

éditeurs et distributeurs Gigamic et Blackrock Games, mais aussi les studios de création Studio H,

Funnyfox, Le Scorpion Masqué et Sorry We Are French, ainsi que Hiboutatillus, l'éditeur de Blanc

Manger Coco. De nombreux jeux du portefeuille d'Hachette Boardgames ont été primés : Oriflamme

(Studio H), As d'or 2020 ; Roulapik (Gigamic), KinderSpiel des Jahres 2020; Micro Macro (distribué par

Blackrock), As d'or 2021 ; Dragomino (distribution Blackrock), As d'or Jeunesse 2021 et KinderSpiel des

Jahres 2021.

Le groupe Hachette Livre, filiale de Lagardère SCA, est le troisième groupe mondial d'édition grand public

(trade et éducation). Avec un chiffre d'affaires de 2 375 M € pour l'année 2020, il est n°1 en France, n°2

au Royaume-Uni, n° 3 en Espagne, et n° 4 aux USA (en trade). La centaine de maisons d'édition qui font

partie du groupe publie environ 17 000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, principalement

en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l'édition grand public : fiction

et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire, parascolaire et fascicules. Hachette

Livre est basé à Vanves, France.

Fondé en 2012, Randolph possède aujourd'hui six pubs ludiques, une boutique et un service d'animation

actif sur près de 1500 événements par an. L'entreprise québécoise comporte aussi une maison d'édition

offrant une vingtaine de jeux dont les célèbres L'osti d'jeu, TTMC, Linkto et Telestrations, Une Patate à

vélo - le jeu. Randolph est également l'un des principaux distributeurs de jeux de société canadiens.