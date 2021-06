Lagardere : La transformation de Lagardère SCA en société anonyme est approuvée par les actionnaires avec un score de 99,84%. Le Conseil d'Administration, plébiscité par l'assemblée générale, met en place la nouvelle gouvernance effective à compter de ce jour.

Retour Paris, le 30 juin 2021

La transformation de Lagardère SCA en société anonyme est approuvée par les actionnaires avec un score de 99,84%. Le Conseil d'Administration, plébiscité par l'assemblée générale, met en place la nouvelle gouvernance effective à compter de ce jour.

Les assemblées générales des associés commandités et des actionnaires commanditaires de Lagardère SCA (la « Société ») tenues ce jour ont approuvé la transformation de la Société en société anonyme à conseil d'administration ainsi que l'attribution aux commandités, en compensation de la perte de leurs droits pécuniaires et non pécuniaires, d'un total de 10 millions d'actions nouvelles.

Les actionnaires, qui représentaient un quorum de près de 87%, ont adopté l'ensemble des 44 résolutions qui leur étaient soumises avec un taux moyen d'approbation de 99,56%.

La Société adopte ainsi à compter de ce jour la forme de société anonyme à conseil d'administration et sa dénomination sociale est modifiée en conséquence en « Lagardère SA ».

À l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration nouvellement élu, composé de Madame Virginie Banet (membre indépendant), Madame Valérie Bernis (membre indépendant), Madame Laura Carrere (membre indépendant), Madame Fatima Fikree, Madame Noëlle Genaivre (administrateur représentant les salariés), Monsieur Pascal Jouen (administrateur représentant les salariés), Monsieur Arnaud Lagardère, Madame Véronique Morali (membre indépendant), Monsieur Joseph Oughourlian, Monsieur Arnaud de Puyfontaine, Monsieur Nicolas Sarkozy (membre indépendant) et Monsieur Pierre Leroy (censeur), s'est réuni afin de mettre en place la nouvelle gouvernance de la Société.

Le Conseil a décidé que la direction générale de la Société serait assumée par le Président du Conseil d'Administration, et a nommé M. Arnaud Lagardère en qualité de Président-Directeur Général pour la durée de six ans de son mandat d'administrateur. Le Conseil a également nommé M. Pierre Leroy en qualité de Directeur Général Délégué pour la même durée.

Le Conseil d'Administration a par ailleurs adopté son règlement intérieur et a désigné les membres respectifs du Comité d'Audit et du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE.

Le Comité d'Audit est ainsi composé de :

Madame Véronique Morali, membre indépendant, désignée également Présidente du Comité d'Audit ;

Madame Virginie Banet, membre indépendant ;

Madame Valérie Bernis, membre indépendant ;

Madame Fatima Fikree.



Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE est ainsi composé de :

Madame Virginie Banet, membre indépendant, désignée également Présidente du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE ;

Madame Laura Carrere, membre indépendant ;

Madame Véronique Morali, membre indépendant ;

Monsieur Nicolas Sarkozy, membre indépendant.

La Société remercie ses actionnaires de la confiance qu'ils ont exprimée en adoptant massivement les résolutions qui leur ont été soumises et en plébiscitant la transformation de la Société et sa nouvelle gouvernance. Cette étape franchie ouvre une nouvelle page exaltante de l'histoire du groupe Lagardère.

La Société tient également à remercier chaleureusement l'ensemble des membres du Conseil de Surveillance dont les mandats ont pris fin ce jour, pour le travail remarquable qu'ils ont accompli dans l'exercice de leur mission, avec rigueur, implication et indépendance, dans l'intérêt du Groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes.

Les résultats des votes des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale des actionnaires sont détaillés ci-après :

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 28 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 4 439 M€ en 2020.

Depuis 2018, le Groupe a opéré un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).

Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

