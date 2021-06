Lagardere : Palmarès "Les Trophées Europe 1 de l'Avenir 2021"

Retour Paris, le 09 juin 2021

Palmarès 'Les Trophées Europe 1 de l'Avenir 2021'

Europe 1 organisait, le 09 juin, la 6ème édition des « Trophées Europe 1 de l'Avenir ». La station a récompensé celles et ceux qui participent activement à la construction d'une société durable et harmonieuse, autour des valeurs d'optimisme et d'innovation.

À cette occasion, Europe 1 a proposé au Studio Bellemare une remise de prix exceptionnelle retransmise en direct sur la page Facebook de la station.

Alexandre Mars, présidait le jury qui a récompensé chacun des 8 lauréats d'un « Trophée Europe 1 de l'Avenir » pendant la cérémonie. Les lauréats participeront à une édition spéciale de « La France Bouge », animée par Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil, le 10 juin, entre 16h30 et 18h.

Le jury était composé de :

- Elisabeth Assayag : journaliste co-présentatrice de La France bouge sur Europe 1 ;

- Emmanuel Duteil : journaliste, co-présentateur de La France bouge sur Europe 1 ;

- Nathalie Carré : chargée de mission entrepreunariat CCI France ;

- Benoit Serre : vice-président de l'ANDRH ;

- Fanny Agostini : journaliste, chroniqueuse de la matinale d'Europe 1 « Notre Planète » ;

- Hervé Gattegno : directeur de la rédaction du Journal du dimanche et de Paris Match ;

- Sophie Viger : directrice de l'école 42 ;

- Maurice Lévy : homme d'affaires, fondateur de l'Escalator ;

- Guillaume Pepy : ancien président de la SNCF, président d'Initiative France ;

- Olivia Grégoire : secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable ;

- Marie-Cécile Tardieu, directrice Générale Déléguée Invest de Business France ;

- Christian Courtin-Clarins, président du Comité de Surveillance du Groupe Clarins.

Les membres du jury ont désigné, cet après-midi, le gagnant de chacune des 8 catégories présentées ci-dessous :



Décerné à YNSECT, l'entreprise de farine d'insectes qui veut entrer au cœur de votre assiette.

Prix remis par Marion Sauveur, animatrice d'« En balade ce Week end » sur Europe 1 et Guy Savoy, chef du Restaurant Guy Savoy.

Décerné à FORESTIME, la marque de vêtements pour les seniors.

Prix remis par Yann Bucaille-Lanzerac, fondateur de Emeraude Solidaire et du café joyeux, et Wendy Bouchard, journaliste et présentatrice d'Europe Soir week-end sur Europe 1.

Décerné à OMBREA, qui protège les cultures du changement climatique.

Prix remis par Bertrand Piccard, président de Solar Impulse, et Anne Legall, journaliste et chroniqueuse sur Europe 1.



Décerné à DIGIT'OWL, qui rend l'apprentissage du code ludique pour les enfants et les enseignants.

Prix remis par Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable, et Sophie Viger, directrice de l'école 42.

Décerné à COVIDTRACKER, le site pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

Prix remis par Philippe Vimard, directeur de la section technologie et directeur de la communication chez Doctolib, et Mélanie Gomez, journaliste santé qui co-présente l'émission Sans RDV sur Europe 1.

Décerné à OMNI :les personnes en fauteuil roulant peuvent faire de la trottinette électrique.

Prix remis par Julien Honnart, vice-président CNPA, et Pierre de Vilno, journaliste et présentateur d'Europe Matin week-end sur Europe 1.

Avec Business France

Décerné à BANLIEUES SANTE, qui rapproche les médecins des quartiers populaires.

Prix remis par Marie-Cécile Tardieu,directrice générale déléguée Invest (Business France), et Emmanuel Duteil, rédacteur en chef service économie et social sur Europe 1, co-présentateur de La France bouge.

Décerné à LES DETERMINES, l'association qui veut rendre l'entrepreunariat accessible à tous.

Prix remis par Alexandre Mars, président du jury, entrepreneur, philanthrope et fondateur d'Epic, et Constance Benqué, présidente de Lagardère News.



Retrouvez toutes les actualités d'Europe 1 sur la plateforme presse.europe1.fr