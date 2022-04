Lagardère : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Lagardère, avec un objectif de cours inchangé de 24,5 euros.



Le chiffre d'affaires trimestriel de Lagardère est ressorti à 1304 ME - dépassant les attentes d'Oddo qui ciblait 1114 ME- porté par les performances dans le Travel Retail et le Publishing.



'La dynamique est donc bonne pour les deux actifs sur ce début d'année, conduisant le groupe à réitérer ses guidances 2022', souligne Oddo.



L'analyste rappelle par ailleurs que l'offre publique de Vivendi est en cours. 'A l'issue de celle-ci, il est probable que Lagardère soit contrôlé et consolidé (part > à 50%) par Vivendi', poursuit le broker.



Les premières synergies pourraient alors être observées 'fin 2022 puis essentiellement en 2023'.



