8 juillet (Reuters) - Lagardere SA:

* LE GROUPE ADP A CHOISI LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL COMME CO-ACTIONNAIRE DE LA FUTURE JOINT-VENTURE EXTIME DUTY FREE PARIS

* EXTIME DUTY FREE PARIS EXPLOITERA ENVIRON 140 POINTS DE VENTE DE PRODUITS DE BEAUTÉ, GASTRONOMIQUES, TECHNIQUES ET DE MODE ET SERA DÉTENU À 51 % PAR LE GROUPE ADP ET À 49 % PAR LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL