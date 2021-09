PARIS, 1er septembre (Reuters) - Financière Agache, holding de Bernard Arnault, va céder l'intégralité de sa participation dans Lagardère Capital en contrepartie d'actions Lagardère SA , a annoncé mercredi Lagardère Capital.

Dans un communiqué, ce dernier précise que le pacte d'actionnaires avec Financière Agache "prendra fin en même temps" et que l'opération devrait être bouclée "au plus tard début octobre". (Bertrand Boucey et Nicolas Delame)