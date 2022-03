Europe 1 part en campagne : « Le pouvoir de l'écoute »

À la rentrée 2021, Europe 1 dévoilait sa nouvelle plateforme de marque : « Le pouvoir de l'écoute ». Une campagne articulée autour de valeurs telles que l'émotion et l'engagement.

Dans le prolongement de la campagne animateurs lancée en janvier dernier, Europe 1 propose depuis hier soir trois films TV qui mettent en scène trois programmes phares de la station : Europe Matin, la matinale d'Europe 1 présentée par Dimitri Pavlenko avec Sonia Mabrouk, Hondelatte raconte et Historiquement vôtre portée par le duo de choc Stéphane Bern & Matthieu Noël .

Trois rendez-vous devenus incontournables qui témoignent de la capacité de notre station à se mettre à l'écoute du monde, de son actualité, à prendre du recul, à raconter les destins extraordinaires ou les vies ordinaires, en un mot, à rendre compte de la richesse de nos vies.

Diffusée en TV et en digital, la campagne invite les téléspectateurs et internautes, à faire l'expérience du « pouvoir de l'écoute » sur Europe 1.

Pour Constance Benqué, Présidente d'Europe 1 : « Nous avons voulu avec ces trois films TV qui activent la présence à l'esprit de la marque Europe 1, réaffirmer l'identité de la station, son ancrage fort et son positionnement historique sur les territoires de l'information et du récit. Cette campagne est aussi l'occasion de mettre l'accent sur la richesse de nos programmes autour de figures incontournables et de renforcer, par le pouvoir de l'écoute, le lien avec nos auditeurs ».

Cliquez sur le nom de l'émission pour découvrir le film

FICHE TECHNIQUE FILMS





