Hachette Livre va acquérir l'éditeur américain Workman Publishing

Paris (awp/afp) - Hachette Book Group, filiale américaine d'Hachette Livre appartenant au groupe Lagardère, a annoncé lundi l'acquisition prochaine de l'éditeur américain indépendant Workman Publishing, spécialiste des ouvrages jeunesse et vie pratique, pour 240 millions de dollars.

L'éditeur est spécialisé dans les livres de cuisine, jardinage, voyage et développement personnel. Parmi ses titres phares figurent les guides de la grossesse et de la petite enfance au succès mondial "What to Expect" de Heidi Murkoff, ou encore le best-seller "1.000 Places to See Before You Die" (1.000 endroits à visiter avant de mourir) de Patricia Schultz.

"Dans un contexte de forte consolidation du marché, cette opération permettra à Hachette Livre d'accroître significativement la présence d'Hachette Book Group aux Etats-Unis", mais aussi de "renforcer ses positions en Jeunesse", précise le groupe.

L'éditeur français, troisième éditeur mondial, souhaite tirer parti de "la réputation de la maison d'édition [américaine] auprès de ses partenaires", et des "marques puissantes" qu'elle détient.

Fondé en 1968, Workman Publishing a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 134 millions de dollars, en croissance de plus de 12% par rapport à 2019.

Hachette Livre est la marque principale de Lagardère Publishing, la branche édition et jeux du groupe français. En 2020, Hachette avait résisté aux conséquences économiques de la crise sanitaire, affichant un chiffre d'affaires stable à 2,4 milliards d'euros, et un résultat opérationnel en progression de 12%.

afp/rp