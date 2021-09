Hachette finalise l'acquisition de l'éditeur américain Workman Publishing

Paris (awp/afp) - Hachette Book Group, filiale américaine d'Hachette Livre appartenant au groupe Lagardère, a finalisé jeudi l'acquisition de l'éditeur américain indépendant Workman Publishing, spécialiste des ouvrages jeunesse et vie pratique, selon un communiqué.

L'opération a été réalisée comme prévu pour un montant de 240 millions de dollars et Workman Publishing doit devenir la 8e division de Hachette Book Group.

"Je suis tellement heureuse de rejoindre Hachette. Ils respectent non seulement ce que nous sommes, mais aussi qui nous sommes. Je suis convaincue que Workman va continuer à prospérer auprès de son nouvel actionnaire", avait déclaré la présidente exécutive Carolan Workman, femme du défunt fondateur Peter Workman, citée dans un communiqué d'Hachette publié mi-août.

Mais depuis cette date, le groupe Hachette Livre, troisième éditeur mondial, est susceptible d'être intégré par son concurrent en France Editis, propriété de Vivendi, qui a annoncé monter à 45% du capital de Lagardère et préparer une offre publique sur le solde du capital.

Le géant des médias, contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, s'est donné jusqu'à fin 2022 pour mener à bien ce projet, soumis à l'autorisation du CSA et des autorités de la concurrence, et qui visait notamment les activités à l'international d'Hachette.

Les libraires français se sont dits "inquiets" quant à cette offre de rachat par Vivendi qui fait peser des risques de concentration dans l'édition, a indiqué leur organisation professionnelle mardi.

L'éditeur Workman Publishing est spécialisé dans les livres de cuisine, jardinage, voyage et développement personnel. Parmi ses titres phares figurent les guides de la grossesse et de la petite enfance au succès mondial "What to Expect" de Heidi Murkoff, ou encore le best-seller "1.000 Places to See Before You Die" (1.000 endroits à visiter avant de mourir) de Patricia Schultz.

Fondé en 1968, Workman Publishing a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 134 millions de dollars, en croissance de plus de 12% par rapport à 2019.

