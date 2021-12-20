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Lagardère Publishing relève ses perspectives de profitabilité pour 2021

20/12/2021 | 08:29
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20 décembre (Reuters) - LAGARDERE SA:

* LAGARDÈRE SA RELÈVE LES PERSPECTIVES DE PROFITABILITÉ DE LAGARDÈRE PUBLISHING POUR L'ANNÉE 2021

* DANS LE PROLONGEMENT DE LA PRÉSENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021, L'ATTRAIT RENFORCÉ POUR LA LECTURE SE TRADUIT POSITIVEMENT SUR LES VENTES DE LAGARDÈRE PUBLISHING

* LA BONNE DYNAMIQUE ET LE MIX PORTEUR DES VENTES DE LA BRANCHE ONT UN EFFET PLUS FAVORABLE QUANTICIPÉ SUR SA PROFITABILITÉ DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE QUI PERDURE

* LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE LAGARDÈRE PUBLISHING, PRÉCÉDEMMENT ESTIMÉE À UN NIVEAU SE RAPPROCHANT DE 12%, EST DÉSORMAIS ATTENDUE AUX ALENTOURS DE 13,5% POUR LANNÉE 2021 Texte original: https://bit.ly/3J6BtnO Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2021 4 953 M 5 574 M -
Résultat net 2021 -124 M -140 M -
Dette nette 2021 1 637 M 1 842 M -
PER 2021 -30,1x
Rendement 2021 -
Capitalisation 3 375 M 3 805 M -
VE / CA 2021 1,01x
VE / CA 2022 0,82x
Nbr Employés 28 000
Flottant 48,7%
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Consensus
Vente
Achat
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Dernier Cours de Cloture 24,10 €
Objectif de cours Moyen 25,41 €
Ecart / Objectif Moyen 5,43%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Arnaud Lagardère Chairman-Management Board & CEO
Sophie Isabelle Stabile Group Chief Financial Officer
Patrick Valroff Chairman-Supervisory Board
Susan M. Tolson Independent Member-Supervisory Board
Soumia Belaidi Malinbaum Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LAGARDÈRE S.A.17.68%3 805
INFORMA PLC-8.56%10 006
SCHIBSTED ASA-7.07%8 212
PEARSON PLC-11.23%6 039
KADOKAWA CORPORATION50.07%3 440
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORPORATION LIMITED21.33%3 065