Lagardère Publishing relève ses perspectives de profitabilité pour 2021

20 décembre (Reuters) - LAGARDERE SA:
* LAGARDÈRE SA RELÈVE LES PERSPECTIVES DE PROFITABILITÉ DE
LAGARDÈRE PUBLISHING POUR L'ANNÉE 2021
* DANS LE PROLONGEMENT DE LA PRÉSENTATION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES DU
TROISIÈME TRIMESTRE 2021, L'ATTRAIT RENFORCÉ POUR LA LECTURE SE
TRADUIT POSITIVEMENT SUR LES VENTES DE LAGARDÈRE PUBLISHING
* LA BONNE DYNAMIQUE ET LE MIX PORTEUR DES VENTES DE LA
BRANCHE
ONT UN EFFET PLUS FAVORABLE QUANTICIPÉ SUR SA PROFITABILITÉ
DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE QUI PERDURE
* LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE LAGARDÈRE PUBLISHING,
PRÉCÉDEMMENT
ESTIMÉE À UN NIVEAU SE RAPPROCHANT DE 12%, EST DÉSORMAIS
ATTENDUE AUX ALENTOURS DE 13,5% POUR LANNÉE 2021
Texte original: https://bit.ly/3J6BtnO
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(Gdansk Newsroom)