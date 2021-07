Lagardere S A : A suivre aujourd'hui

Lagardère a réalisé une perte de 171 millions d'euros au premier semestre 2021, après une perte de 422 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel (Résop) du groupe de médias s'établit quant à lui à 3 millions d'euros et redevient ainsi positif après la perte opérationnelle de 218 millions enregistrée à la même époque l'an dernier. Lagardère Publishing a enregistré le Résop le plus élevé depuis 10 ans à 110 millions d'euros (27 millions en 2020) et Lagardère Travel Retail a vu le sien s'améliorer, passant de -209 millions à -96 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 2,076 milliards d'euros, soit une hausse de 5% en données comparables. Celui de Lagardère Publishing a atteint 1,13 milliards d'euros, soit +16,4% en données consolidées et +18,7% en données comparables. L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet périmètre de +8 millions d'euros relatif aux acquisitions du Livre Scolaire et de Laurence King Publishing, et par un effet de change négatif de -30 millions, lié essentiellement à la dépréciation du dollar.



Le chiffre d'affaires de Travel Retail est quant à lui de 831 millions d'euros, soit -12,3% en données consolidées et -9,2% en données comparables en raison d'un effet de change négatif de 29 millions d'euros.



Pour l'année 2021, malgré un environnement incertain, Lagardère s'attend à ce que la branche Publishing atteigne une marge opérationnelle de pus de 10%, quand le Travel Retail devrait minimiser le flow through à un niveau compris entre 15% et 20%.